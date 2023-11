Bereits am Promenadenfestsonntag hatte Rouven Bürkle, seit 2015 Pastor in der evangelisch-methodistische Kirche für Überlingen und Friedrichshafen, seinen Abschiedsgottesdienst gefeiert und hat mittlerweile seine neue Stelle in Hohenlohe angetreten. Mitte Oktober ist Annette Schöllhorn (47) als Nachfolgerin in der Kreuzkirche am Schättlisberg in ihr Amt eingeführt worden und freut sich auf diese Aufgabe, wie sie betont.

Die neue Pastorin ist in Ulm geboren und aufgewachsen. Obwohl sie bereits als Jugendliche in die dortige methodistische Gemeinde hineingewachsen war, war ihr die theologische Herausforderung nicht in die Wiege gelegt. „Nach einer Ausbildung zur Mediengestalterin war ich lange in einer großen Druckerei tätig“, erzählt die ledige Pastorin. Als Lebensaufgabe konnte sie dies allerdings zusehends weniger verstehen. Vor sechs Jahren habe sie sich daher entschlossen, ihre Verankerung im Glauben zum Beruf zu machen, und begann in Reutlingen ihr theologisches Studium, das sie in diesem Jahr mit einem Master abschloss.

Bereits während dieser Ausbildung war Annette Schöllhorn in der dortigen Gemeinde tätig, ehe sie an den Bodensee berufen worden ist. „Ich liebe den See“, sagt sie, „und konnte anfangs auch noch regelmäßig schwimmen gehen.“ An ihrer Kirche, die auch der neu gegründeten lokalen Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) angehört, schätzt die Pastorin auf der einen Seite Offenheit und Toleranz, auf der anderen Seite „die Tiefe im Glauben“, wie sie sagt.

„Wie unser helles Kreuz möchten wir in die Gesellschaft hineinleuchten“, formuliert Annette Schöllhorn. Besonders wichtig sind der Pastorin daher die sozialen Begegnungen mit und unter den Menschen. Dazu tragen für sie neben den Gottesdiensten auch Angebote bei wie der Kleiderladen, den die Gemeinde bereits vor zwei Jahren vom Deutschen Roten Kreuz übernommen hat und der mehr denn je gefragt ist.

Der einladende und für alle offene Mittagstisch unter dem Titel „Mahlzeit“ war über zehn Jahre lang erfolgreich und erlitt durch die Corona-Pandemie einen Dämpfer. Nach der Wiederaufnahme hat allerdings die bisherige Hauptverantwortliche Überlingen verlassen und das Angebot ist im Moment eingestellt. „Sehr gerne würde ich den Mittagstisch wieder aufnehmen“, sagt Annette Schöllhorn: „Das liegt mir am Herzen.“

Gegenüber ihrem Vorgänger hat die Pastorin einen neuen und erweiterten Zuständigkeitsbereich. War Rouven Bürkle neben Überlingen mit seinen 100 Mitgliedern noch für die methodistische Gemeinde in Friedrichshafen verantwortlich, ist diese jetzt Richtung Ravensburg/Wangen orientiert. Dagegen hat Annette Schöllhorn nun auch Konstanz und Radolfzell unter ihren Fittichen.