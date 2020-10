Überlingen vor 22 Minuten

Einbruchversuch in ein Autohaus: Alarmanlage im Gewerbegebiet Nord schlägt an

Einbruchspuren an einem Fenster stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Montagabend gegen 21 Uhr fest, nachdem die Alarmanlage an einem Autohaus im Industriegebiet ausgelöst hatte.