Mutmaßlich auf die Süßigkeiten abgesehen, hatte es ein unbekannter Einbrecher, der sich in der Zeit von Freitagnachmittag bis Dienstagmorgen unberechtigt Zutritt zu einer Schule im Carl-Benz-Weg verschaffte, meldet die Polizei. Über eine Feuerleiter und eine Notausgangstür sei der Täter in die Räumlichkeiten der Schule gelangt. Dort habe er mehrere Schränke aufgerissen. Aus dem Inneren entwendete er Süßigkeiten im Wert von etwa 20 Euro.

Waldshut-Tiengen Feuermeldung wegen angebranntem Essen führt zu Drogenfund in Waldshut Das könnte Sie auch interessieren

Der Versuch, in den Schulkiosk zu gelangen, sei gescheitert, beschreibt die Polizei weiter. Neben dem geringen Diebstahlschaden richtete der Unbekannte an Schränken und am Gebäude Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an.

Reichenau Unbekannte beschmieren Autos und Häuser auf der Reichenau: Entstandene Schäden könnten sich laut Polizei auf bis zu 100.000 Euro belaufen Das könnte Sie auch interessieren

Ob die Justus-von-Liebig-Schule oder die Jörg-Zürn-Gewerbeschule betroffen war, beide liegen am Carl-Benz-Weg, darüber schweigt sich die Polizei aus. Sie ermittelt eigener Aussage nach wegen Diebstahl in besonders schwerem Fall und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Telefon 0 75 51 / 80 40 zu melden.