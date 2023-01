Ein Unbekannter hat sich am Mittwoch gegen 23.15 Uhr unerlaubt Zutritt zu einem Biomarkt in der Straße „Zum Salm“ in Nußdorf verschafft. Der Einbrecher schlug eine Scheibe ein und gelangte so in den Keller, heißt es von der Polizei. Eine Zeugin wurde auf den Mann aufmerksam und kontaktierte die Polizei, während dieser die Flucht ergriff.

Täter ist etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß

Er wird als etwa 40 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß beschrieben. Der Täter hat braune kurze Haare und war mit einem dunkelblauen längeren Parka sowie einer hellen Jeans bekleidet, er sprach akzentfreies Deutsch. Weiter soll er mit einem weißen Damenfahrrad unterwegs gewesen sein. Ob der Einbrecher etwas gestohlen hat, ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon 0 75 51/80 40.