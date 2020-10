Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gärtnerei in der Barbelstraße eingebrochen. Nachdem er aus Richtung des Friedhofs kam, hebelte er eine Tür auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten, wo er anschließend Schränke und Schubladen durchwühlte.

Während er lediglich einen zweistelligen Betrag Bargeld entwendete, beläuft sich der angerichtete Schaden laut Polizeibericht auf über 600 Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07551/804-0 zu melden.