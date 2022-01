Genau 20 Jahre liegt es zurück, dass das sogenannte Hexenhaus im oberen Stadtgarten wieder in neuem Glanz erstrahlte. Das verwunschene Holzgebäude am Waldrand, das schon immer viele Spaziergänger anzog, war in die Jahre gekommen und drohte zu zerfallen. Nicht untätig mit anschauen konnten dies damals Architekt Thomas Pross und der Statiker Andreas Taglang und ergriffen bereits kurz vor der Jahrtausendwende die Initiative.

Sie nahmen das Häuschen genau unter die Lupe, nahmen Kontakt mit Stadtgärtner Thomas Vogler, der Denkmalpflege und der Denkmalstiftung auf und erstellten ein Sanierungskonzept. Einheimische Handwerker halfen mit, hinzu kamen Künstler, die Bilder für Verkauf und Versteigerung zur Verfügung stellten. Schließlich konnte das Hexenhaus in authentischer Weise saniert werden und bekam eine neue kleine Glocke on top.

Im August 2000 stand das 1905 erstellte Häuschen kurz vor dem Zerfall. | Bild: Hanspeter Walter

Als Bausatz bei der Wangener Firma Noch

Nun machte das nicht nur bei Kindern beliebte Kleinod noch auf andere Weise große Karriere: als Bausatz der Wangener Firma Noch für Modelleisenbahnen. Erst vor Kurzem war der Überlinger Modellbauer Klaus Röhm zufällig im Internet darauf gestoßen. „Das Häuschen kenne ich doch“, dachte er sich, kontaktierte Thomas Pross und beide waren sich schnell einig: „Das ist das Hexenhaus aus dem Stadtgarten.“

Pross selbst hatte erst vor zwei Jahren einen Bastelbogen für das Hexenhaus als Weihnachtsgruß seines Büros an Kunden verschickt, wie zuvor mit anderen städtischen Bauten geschehen. Schnell bestellte er im Januar einen Modellbausatz, der im Moment allerdings schon wieder vergriffen ist.

Als Bastelbogen aus Papier hat Thomas Pross das Hexenhaus vor wenigen Jahren auch schon entwickelt. | Bild: Hanspeter Walter

Doch wie kam es überhaupt dazu? „Das war die wunderschöne Idee von Sebastian Topp, unserem Chef“, erklärte Jacqueline Jörg von der Firma Noch auf Anfrage. „Er hatte nach einem Hexenhaus für unsere Märchenfiguren gesucht, das man als normaler Modellbahner auch auf der Anlage als Ausflugsziel einsetzen kann.“ Bei einer Internet-Recherche sei Topp auf das kleine Häuschen in Überlingen gestoßen. Jörg: „Er war dann vor Ort und dann ging es an die Umsetzung des Projektes.“

Hexenhäuschen kommt bei Kunden bestens an

In das Repertoire der Firma kam es mit Vorstellung der Saison-Neuheiten für 2021. „Die Erstauslieferung erfolgte im Oktober 2020“, sagte Jacqueline Jörg. „Das Hexenhäuschen kommt bei den Kunden insgesamt sehr gut an. Die Erstproduktion war schnell ausverkauft.“ Der Zeitpunkt hätte idealer kaum sein können. Denn im Katalogtext zu den Neuerscheinungen konnte Noch gleich auf etwas anderes hinweisen. Als Themenset „Wanderweg zum Hexenhaus“ steht es dort und enthält neben dem Gebäude selbst noch Figuren und einige Accessoires, wie den kleinen Bildstock, der auch im Original daneben steht.

Als „Wanderausflug zum Hexenhaus“ gibt es den Modellbausatz für das 1905 erstmals als „Eremitage“ erwähnte und später Klauserhäuschen genannte Kleinod im oberen Stadtgarten. | Bild: Hanspeter Walter

Ursprünge gehen bis in das Jahr 1905 zurück

„Wochenende, endlich frei und das Wetter spielt auch mit!“ heißt es in der Beschreibung: „Klar, dass es da die ganze Familie zum Wanderausflug an die frische Luft zieht.“ Als besonderes Ausflugsziel solle die Wanderung zum Hexenhaus gehen. „Diese kleine Waldhütte steht in einem wunderschönen Naherholungsgebiet, das zum Rasten und Krafttanken im Wald einlädt“, steht hier und: „Das Vorbild für die kleine Hütte steht übrigens in Überlingen am Bodensee. Im Rahmen der Landesgartenschau 2021 kann man es sich auch im Original anschauen.“

Die Landesgartenschau ist zwar inzwischen passé. Das Hexenhaus, dessen Ursprünge in das Jahr 1905 zurückreichen, ist dagegen eine bleibende Größe.