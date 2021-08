Come stai? Si tira avanti! Wie geht‘s? Es geht weiter! Das ist ihr Lebensmotto, typischer könnte eine Antwort nicht sein. Das ist Pina de Sanctis.

Einem Kind gibt sie ein Stück Melone, der Mutter den Tipp für die Zubereitung der Pfifferlinge. Ja, es ist schwer, die quirlige Marktfrau für eine Minute zum Innehalten für ein Foto zu bewegen. „Ciao Pina“ ruft es fast im Sekundentakt, denn Pina de Sanctis ist eine Institution auf dem Überlinger Wochenmarkt, und das seit fast fünf Jahrzehnten. Ihre Ratschläge an ihre Kundschaft, über die Gurken und Tomaten hinweg zugesprochen, gehen weit über Kochrezepte hinaus. Zuweilen ist es einfach ein Schwatz, eben genau das, was man auf einem Markt erwartet und was ihn unterscheidet vom schnellen Kauf im Supermarkt.

Ein Stückchen der vollreifen Melone für ein kleines Kind am Markstand: Kinder sind ihr sehr wichtig und eine kleine Hand sei schnell gefüllt, sagt die dreifache Mutter und zweifache Großmutter Pina de Sanctis. | Bild: Stef Manzini

Zur Person Pina de Sanctis kam mit ihrem Mann Mario 1970 nach Überlingen. Die 77-Jährige ist seit über 50 Jahren auf dem Überlinger Wochenmarkt an den beiden Marktständen der Familie de Sanctis tätig. Ihre Firma, die außer den Marktständen auch ein Catering und seit 1978 ein Feinkostgeschäft im Überlinger Gewerbegebiet umfasst, ging auf ihre beiden Söhne über, Roberto und Franco. Ihr ältester Sohn Pierfilipp arbeitet als Professor für Psychologie in New York. Geboren ist die dreifache Mutter und zweifache Großmutter im süditalienischen Canosa di Puglia.

Der Markt auf der Überlinger Hofstatt, samstags und mittwochs, das ist ihr Leben seit über 50 Jahren. Die Frau, die scheinbar mühelos die Obstkisten stemmt und den großen Lastwagen fährt, ist 77 Jahre alt.

1970 kam die Familie von Nürnberg an den Bodensee

Angefangen hat alles 1970, als die Familie de Sanctis aus Nürnberg an den Bodensee kam. Im fränkischen Nürnberg hatte sie zuvor bei einem Agrarprojekt gearbeitet. „Wir verkauften Kartoffeln auf dem Überlinger Markt, fingen ganz klein an“, erinnert die Mutter von drei Söhnen. Längst hat sie mit den Söhnen, Roberto und Franco de Sanctis, aus dem Kartoffelverkauf einen der größten Stände auf dem Marktplatz aufgebaut. Gegenüber am zweiten Stand, einem Marktwagen, gibt es Feinkost: Pasta, San-Daniele-Schinken, Pecorino-Käse, Ciabatta und Wein. Eben alles, was es zu einem richtig italienischen Sonntagstisch braucht, der auch an Wochentagen mundet.

„Und über die Pasta nur Butter und Salbei, oh, das schmeckt bellissimo“: Pina de Sanctis, hier mit Maske, gibt ihren Kunden am Marktwagen mit italienischer Feinkost samstags auf dem Wochenmarkt gern auch Tipps zur Zubereitung. | Bild: Stef Manzini

Ein ganzes Unternehmen mit Marktständen, Catering und Feinkost

Das Unternehmen de Sanctis umfasst neben den beiden Marktständen auch Catering und ein Feinkostgeschäft im Überlinger Gewerbegebiet, dem Familiensitz der de Sanctis. Hier ist die 77-Jährige auch privat, hier kocht sie für ihren Mann Mario – „der ist zuhause der Chef“ – seinen Bruder, der gerade auf Besuch ist, ihre Kinder und den Enkel Jack. Der älteste Spross Pierfilipp studierte in Konstanz und Berlin Psychologie und arbeitet seit 16 Jahren als Professor der Psychologie in New York.

Gern besuchen die de Sanctis aus Überlingen die US-amerikanische Metropole, denn dort lebt auch Enkeltochter Olivia-Pina. New York sei wie Überlingen, nur größer, sagt die Marktfrau. „Man geht dort zur Arbeit, wohnt in seinem Viertel, dort kennt man den Bäcker und hält ein Schwätzchen, genau wie hier“, sagt die Geschäftsfrau lachend, während ihr Mann Mario einen Espresso zubereitet.

Privat organisiert sie sich ehrenamtlich bei den Soroptimisten

Pina de Sanctis engagiert sich ehrenamtlich seit Jahren bei den Überlinger Soroptimisten, einem internationalen Serviceclub für Frauen. Sie hat ein großes Herz für kleine Leute und spricht mit jedem auf Augenhöhe. Das macht sie so beliebt. „Mein Herz gehört im Besonderen den Kindern. Wenn ich ein Kind allein auf der Straße sehe, dann frage ich: Wo ist deine Mami? Ich ignoriere kein Kind, das irgendwo allein steht, das ist mir wichtig als Frau und Mutter.“

Ein Zurück in die italienische Heimat Apulien kommt für sie nicht in Frage

Längst hat sie ihr Herz an Überlingen verloren, ein Zurück in ihre italienische Heimat Apulien kommt für sie nicht in Frage. Pina de Sanctis kommt aus Canosa di Puglia, das ist in Süditalien unweit der Stadt Bari, die kenne man besser. Ihr Mann Mario ist Römer, ihre drei Söhne sind alle in Deutschland geboren. „Ich bin hier daheim“, lacht sie. Und lachen tut sie oft. Es sei wichtig zu lachen, auch in harten Zeiten, denn nichts werde so heiß gegessen wie gekocht, sagt die leidenschaftliche Köchin.

„Mit 77 Jahren ist noch lange nicht Schluss“, erklärt Pina de Sanctis zuhause auf ihrer Terrasse. Marktkisten stemmen, den Lastwagen fahren oder mit der siebenjährigen Schäferhündin Mila durch die Wiesen wandern – alles kein Problem für die Frau, die über sich sagt: „Ich arbeite einfach gern.“ Ein bisschen kürzer zu treten, das ginge aber in Ordnung für sie, lacht Pina de Sanctis. | Bild: Stef Manzini

Ihr Lieblingsgericht ist ein ganz schlichtes: „Spaghetti aglio e olio, garniert mit Rucola, und dazu einen Primitivo di Mandurio, das ist ein typischer Rotwein aus Apulien. Das kann ich immer essen, so gut schmeckt es und passt auch immer“, sagt Pina de Sanctis auf ihrer Terrasse. Dabei krault sie ihrer Schäferhündin Mila die Ohren, mit der man sie oft in den Wiesen rund um das Überlinger Industriegebiet spazieren gehen sieht. „Das beste Rezept für ein gutes Leben ist jedoch, sich wohlzufühlen, da wo du bist und mit dem was du machst“.

Sie hat eine schlichte Definition für Glück

Eine gute Erziehung genossen zu haben, viele gute Freunde in Überlingen gefunden zu haben, positiv zu denken, das ist für Pina de Sanctis die Definition für Glück. „Ein freundliches ‚Saluti‘, dann lachen die Leute und das ist doch schön“, lacht nun auch schon wieder die rastlose 77-Jährige. „Ich arbeite sehr gern und bin glücklich auf dem Markt. Da denke ich doch nicht an Ruhestand.“