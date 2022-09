Er ist 24 Jahre alt, groß gewachsen und ein Sunnyboy: Niko Moosherr vom Muay-Thai-Gym Mendez aus Überlingen. Im Leben des gelernten Sport- und Fitness-Betriebswirts dreht sich alles um Sport im Allgemeinen und um Kampfsport im Speziellen. Er selbst arbeitet als Karatetrainer in der Karateschule seines Vaters in Friedrichshafen. In seiner Freizeit kämpft er weiter – allerdings mit deutlich härteren Bandagen und im Vollkontakt: im Kickboxen. Und dies zeigt er am Samstag, 17. September, wenn er bei der Bodensee Fightnight in der Mühlhofener Sporthalle in den Ring steigen wird.

Der gebürtige Ravensburger hat Karate quasi in die Wiege gelegt bekommen. Sein Vater war regelmäßig bei Wettkämpfen und leitet mittlerweile eine eigene Karateschule. Kein Wunder also, dass der kleine Niko Moosherr mit gerade einmal viereinhalb Jahren zum ersten Mal in einem Uwagi und einem mit einem Gürtel zugeschnürten Zubon steckte. So wird der Karateanzug genannt.

Disziplin beim Essen als große Herausforderung

„Ich habe den Sport lediglich als Hobby ausgeführt mit zwei Mal Training in der Woche“, erklärt der 24-Jährige. „So richtig leistungsmäßig begann ich erst mit 17 Jahren.“ Zu diesem Zeitpunkt hatte er die Waldorfschule in Überlingen abgeschlossen und brachte stolze 120 Kilogramm auf die Waage. „Ich habe schon damals unglaublich gerne gegessen“, verrät Niko Moosherr und fügt schmunzelnd hinzu: „Es ist bis heute außerhalb des Gyms meine größte Herausforderung die Disziplin beim Essen einzuhalten.“

Als er seine Ausbildung startete, begannen auch die Kilos zu purzeln. „Ich habe in einem dreiviertel Jahr 30 Kilo abgenommen“, erzählt er. Und seine Erfolge im Karate stellten sich auch bald ein, denn ein Jahr später wurde er bereits zum ersten Mal Weltmeister im Karate. Diesen Titel verteidigte er drei Jahre in Folge. Und dann kam der Lockdown. „Ich suchte eine neue Herausforderung“, erinnert er sich. „Da ich schon immer großes Interesse am Vollkontakt hatte, kam ich über Ralf Baur zum Muay Thai Gym Mendez nach Überlingen.“

Er ging zu Trainer Sebastian Harms-Mendez und sagte sofort, dass er so schnell wie möglich in den Ring wolle. „Niko hat einen wahren Senkrechtstart bei uns hingelegt“, sagt sein Trainer. „Er hatte sicherlich Vorteile durch seine Vorgeschichte im Karate, er war aber absolut kein guter Boxer, als er kam.“ Doch er verbesserte sich schnell. „Er hat sich auf alles eingelassen, hat alles angenommen und bestmöglich umgesetzt“, so Sebastian Harms-Mendez. „Er ist ein mega Talent, hochmotiviert, diszipliniert im Training und entwickelt sich immens schnell.“

Und Niko Moosherr hat einen ganz konkreten Plan: „Ich bin Weltmeister im Karate und möchte auch im Kickboxen Weltmeister werden“, sagt er selbstbewusst. „Ich bin mir bewusst, dass mir Kickboxen körperlich und mental deutlich mehr abverlangt, aber man muss sich einfach Ziele setzen.“ Auch sein Trainer hält den 24-Jährigen ganz große Stücke: „Die Stärke ist sein Wille und die Kombination von schnellen Beinen und Händen sowie harte Schläge“, sagt er. „Er möchte Weltmeister im Kickboxen werden und ist tatsächlich auf dem allerbesten Weg dazu.“