Weihnachten ist gerade erst vorbei, das Fest der Liebe war auch in Kroatien ganz speziell wegen der Pandemie. Das neue Jahr soll besser werden, weniger Corona, weniger Verzicht. Viele sehnen sich nach Normalität. Und dann kommt es schlimmer! Am 28. Dezember bebt plötzlich die Erde. Was danach kommt, hört sich an wie ein Alptraum.

Einen Tag später bebt es erneut. Es werden 6,4 auf der Richterskala gemessen. Das Epizentrum liegt 45 Kilometer südöstlich von Zagreb. In der Stadt Petrinja, sie ist ähnlich groß wie Überlingen, wird von dramatischen Szenen berichtet. Erste Bilder zeigen die Verwüstung. Es soll sieben Tote und zahlreiche Verletzte und Vermisste geben. In der nahegelegenen Kreishauptstadt Sisak ist selbst das Gebäude der Stadtverwaltung zur Hälfte eingestürzt.

Der Laster wurde in Überlingen bis unter das Dach vollgeladen. Danach fuhr er direkt nach Kroatien, um die Hilfsgüter zu liefern. | Bild: privat

Die Schwester von Jana Pranjic lebt bei Zagreb

Die Tragödie spielt in den deutschen Nachrichten nur eine untergeordnete Rolle. Doch auch in Überlingen gibt es Menschen, die sich große Sorgen machen. Eine davon ist Jana Pranjic. Ihre Schwester lebt in Zaprešic, etwa 15 Kilometer von Zagreb entfernt. „Sie rief mich morgens völlig panisch an und erzählte mir, dass die Erde gewackelt hat und sie auf der Arbeit alle auf die Straße gerannt sind“, erinnert sie sich. „Zu diesem Zeitpunkt machte sie sich riesige Sorgen um ihren Mann und die Kinder, die sie noch nicht erreicht hatte“, beschreibt Pranjic. Kurz darauf bekam die Überlingerin die Nachricht, dass es allen gut gehe.

So sah die Wohnung der Schwester von Jana Pranjic in Zapresic nach dem starken Erdbeben aus. Sie ist unbewohnbar. | Bild: privat

Allerdings berichtete ihr Schwager, dass in Wohn- und Kinderzimmer der Putz von den Wänden kam und sich im Treppenhaus Risse gebildet hatten. Die Situation war glücklicherweise nicht ganz so verheerend wie in Petrinja, aber der Wohnblock musste trotzdem evakuiert werden. „Meine Schwester hatte Glück, denn sie konnte mit ihrer Familie zu unserer Mutter ziehen, die nur fünf Kilometer entfernt wohnt“, erzählt Jana Pranjic. „Dort hat das Erdbeben keine Schäden angerichtet.“

Mittlerweise hat die Erde über 400 Mal gebebt

Dennoch ist die gesamte Region bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Mittlerweile hat die Erde mehr als 400 Mal gebebt. Elf Mal wurde ein Wert höher als 4,0 auf der Richterskala registriert. „Ich wollte unbedingt helfen“, sagt die Überlingerin. „Es war fast unerträglich am Bodensee zu sein und zu wissen, dass meine Familie und viele mehr vor dem nichts stehen.“ Also machte sich Jana Pranjic Gedanken, wie sie helfen kann.

Die beiden Initiatorinnen der Hilfsaktion, Marijana Vukovic (links) und Jana Pranjic (rechts), im einem stark beschädigten Wohnhaus in Zapresic. | Bild: privat

Die beiden Freundinnen arbeiten im Parkhotel St. Leonhard

Jana Pranjic traf ihre Freundin und Arbeitskollegin Marijana Vukovic, mit der sie im Parkhotel St. Leonhard arbeitet. Dort wird momentan modernisiert. Im Zuge dessen werden 170 Betten neu bestückt. Kurzerhand fragten die beiden, ob sie die Matratzen bekommen könnten.

Hoteldirektor Andreas Doll war sogar froh, dass er mit dem Material auch noch helfen kann, und überließ den beiden neben den Matratzen auch noch Kissen und Bademäntel. Nach einem Anruf beim Speditionsunternehmen Transco in Singen, zu dem Marijana Vukovic Kontakt hatte, stand auch schon ein Lkw bereit. „Es war unglaublich, wie groß die Hilfsbereitschaft war“, berichtet Jana Pranjic. „Transco übernahm alle Kosten der Fahrt, inklusive Fahrer.“

Das Kroatische Rote Kreuz hat in Petrinja unter anderem die Verteilung der Hilfsgüter übernommen. Dort luden die Helfer aus Überlingen ihren Lastwagen aus. Im Hintergrund sind die Matratzen vom Parkhotel St. Leonhard zu sehen. | Bild: privat

Vorbereitungen dauerten gerade einmal drei Tage

Innerhalb von drei Tagen war die ganze Hilfsaktion auf die Beine gestellt worden. „Am Montag haben wir die Aktion gestartet, am Donnerstag wurde der Lastwagen beladen und wir saßen im Auto in Richtung Zaprešic“, so die Überlingerin. „Wir zwei wurden von unserem Bekannten Mirzad Puturovic begleitet.“ Wenige Stunden später trafen der Lastwagen und das Überlinger Helfer-Trio in dem Ort der Schwester von Jana Pranjic ein, wo das abgeladen wurde, was dringend gebraucht wurde. Mit dem Rest ging es weiter in Richtung Petrinja.

Bilder, die Jana Pranjic nicht mehr vergessen wird

„Je näher wir an die Stadt gefahren sind, umso schlimmer wurde es“, erinnert sich Jana Pranjic. „Die Innenstadt war dann bereits abgeriegelt.“ Im Vorfeld hat sie mit dem Kroatischen Roten Kreuz Kontakt aufgenommen. Dieses hat am Stadtrand ein Lager aufgebaut, wo alles abgegeben wurde. „Die waren wirklich supernett und hatten uns bereits Kaffee gekocht“, erzählt die Überlingerin. „Dennoch waren es für mich Bilder, die ich sicherlich nie mehr vergessen werde.“ Die Menschen übernachteten in Zelten und Containern, weil sie ihr Haus und ihre Wohnung verloren haben – und das im Winter.

Auch im Bad gibt es viele Schäden. | Bild: privat

Anschließend fuhren die Überlinger zurück nach Zaprešic. Dort durften sie für kurze Zeit nochmal in die Wohnung ihrer Schwester, um alles, was geht, auszuräumen. „Auch wenn das Hochhaus noch stand, bot sich uns ein Bild der Verwüstung“, erklärt Jana Pranjic. „An den Wänden fehlte der Putz, im Badezimmer lagen jede Menge Kacheln am Boden und überall gab es Risse.“ Bis heute ist nicht klar, ob ihre Schwester überhaupt nochmal zurück in ihre Wohnung kann.

Kontakt Jana Pranjic versucht weiterhin vor Ort zu helfen. Hierzu sucht sie vor allem Transport-Möglichkeiten, um neue Hilfsgüter nach Kroatien zu bringen. Wer in den kommenden Wochen dorthin fährt, kann sich melden unter kroatienhilfe@gmx.de

Nach vier Tagen waren die Überlinger zurück am Bodensee. Es sei unvorstellbar, was die Leute vor allem in Petrinja durchmachen müssen, sagt Jana Pranjic. Deshalb wolle sie weiterhin helfen. Es gebe noch einige Matratzen, die nicht mehr in den Laster gepasst hatten, die noch nach Kroatien transportiert werden müssten. Gerne würde sie einen weiteren Hilfstransport ins Katastrophengebiet organisieren. „Hoffentlich ergibt sich noch einmal etwas“, so Jana Pranjic. „Den direkten Kontakt zum Kroatischen Roten Kreuz in Petrinja habe ich jetzt ja.“