Knapp 200 Gäste, die sich aus Infektionsschutzgründen zuvor anmelden mussten, verfolgten das Geschehen auf der Hofstatt. Zaungäste gab es so gut wie nicht. Neben der Katholischen Kirche waren wie zur Premiere im Vorjahr erneut auch die Evangelische Kirche, die Freikirche Lindenwiese, die Evangelisch-methodistische und die Neuapostolische Kirche an der Feier beteiligt. „Ein Fünferbund“, wie der katholische Pfarrer Bernd Walter bemerkte. Für die Musik sorgte die Stadtkapelle unter Musikdirektor Ralf Ochs und das Vokalensemble am Münster unter Kirchenmusikdirektorin Melanie Jäger-Waldau.

Zur Geschichte der Schwedenprozession Die Feier geht auf ein Gelübde aus dem Jahr 1634 zurück, in dem die Überlinger jährliche Dankprozessionen gelobten als Dank für die Bewahrung der Stadt vor Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg: Seit 1635 ziehen sie zweimal jährlich durch die Stadt zum Gedenken an einen schwedischen Überfall im Mai 1632 und an die Belagerung im Juli 1634. Die zweimalige Errettung schrieben die Überlinger dem himmlischen Beistand der Gottesmutter zu, weshalb die Schwedenmadonna zentral steht.

„Gott ist auch da, wenn die Bude einmal nicht brennt“

Walter bezog sich in seiner Predigt unter anderem auf Gideon, der im Buch der Richter erscheint, sowie auf die Fußball-Europameisterschaft. Gott mache deutlich, dass der Sieg allein nur von ihm komme. „Er ist nicht das Sahnehäubchen, Gott ist größer, er ist der Hauptakteur“, sagte Walter. Wenn nichts mehr gehe, greife man nach Gott als dem rettenden Strohhalm. Doch Gott sei mit dem Job als Lückenbüßer nicht einverstanden, „denn dann ist Gott doch nur dazu da, meine Schwäche und Defizite zu kompensieren“. Klar helfe Gott immer wieder in der Not, und Gott spiele auch gerne mal den Feuerlöscher. „Aber er ist auch dann da, wenn die Bude einmal nicht brennt.“

Pfarrer Bernd Walter mit dem Allerheiligsten in der Monstranz. | Bild: Kleinstück, Holger

Gott als Notfallapotheke sei ein ziemlich amputiertes Gottesbild, sagte Walter weiter. Gott sei kein Maskottchen, auch kein Talisman „für unsere egoistischen Wünsche. Gott ist einfach größer.“ Wichtig sei, dass man mit seinen Problemen nicht zu Gott gehe, sondern vielmehr mit Gott zu den eigenen Problemen. „Sagen Sie Ihren Problemen, dass Sie einen großen Gott haben.“ Nicht die Größe der Gegner, sondern die Größe Gottes sei entscheidend. Walter: „Gott ist immer größer. Er schenkt uns eine große Portion Gelassenheit.“

Fridolin Zugmantel, erster Platzmeister der Schwerttanzkompanie, dankte Stadt und Verwaltung, dass die Prozession habe stattfinden unter „sehr guten Kompromissen“. Er erwähnte, dass die Kompanie in diesem Jahr das 375. Jubiläum feiert.

„Wir hatte eigentlich ein tolles Festjahr geplant“, sagte er, coronabedingt habe aber nur wenig stattfinden können. Einzig allein habe man am Schmotzigen Dunschdig den Schwertletänzer auf dem Olberbrunnen einweihen können, ein Geschenk der Kompanie an die Stadt zum 1250. Jubiläum. Wie er den Alefanz seiner Vereinsmitglieder kenne, sagte Zugmantel weiter, wolle man alle Hebel in Bewegung setzen, den Schwerttanz vor diesem Brunnen aufzuführen, „auch wenn es nachts um 12 Uhr ist, wenn niemand ein Foto machen kann“, sagte Zugmantel unter den zustimmenden Rufen der Gäste, Mehrere Paare führten anschließend den Maidlintanz auf, während der Hänsele zurückhaltend seinen Schabernack mit den Besuchern trieb. Sein Karbatschenschnellen beendet die Prozession.

Sechs Paare führten zur Musik der Pfeifer und Trommler den Maidlintanz auf. Den Schwerttanz gab es nicht. | Bild: Holger Kleinstück