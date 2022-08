Es ist nun etwas mehr als 13 Monate her, als das Ahrtal überflutet wurde. Es wurden 62 Ahr-Brücken, 14 Schulen und neun Kitas zerstört. Auf etwa 20 Kilometern wurde der Schienenunterbau der Ahrtalbahn weggeschwemmt und sieben Eisenbahnbrücken zerstört. Und das Schlimmste: Mehr als 130 Menschen starben in den Fluten. Alleine diese Fakten lassen erahnen, wie groß die Katastrophe war und wie langwierig der Aufbau der Region sein wird.

Als das Unglück geschah, nahmen die Bilder auch Andreas Sieber mit. Der Leiter der Tanzschule No.10 in Überlingen wollte nicht nur Geld spenden, er wollte aktiv helfen und organisierte insgesamt zwei Hilfskonvois mit Lebensmitteln, Werkzeugen, Medikamenten, Hygieneartikeln und vieles mehr. Dazu diente der Übungsraum der Tanzschule zwischenzeitlich als Lager.

Tanzschulleiter Andreas Sieber hat im Juli 2021 einen seiner Räume in der Tanzschule als Lager umfunktioniert. Hier hat er Werkzeug, Lebensmittel, Hygieneartikel und Tier-Artikel gesammelt, die ins Krisengebiet transportiert wurden. | Bild: Jäckle, Reiner

Nun ist mehr als ein Jahr vergangenen. Andreas Sieber hat immer noch regelmäßigen Kontakt in das Katastrophengebiet. „Wir telefonieren alle drei bis vier Wochen miteinander“, erzählt er. „Damit bin ich ziemlich auf dem Stand der Dinge, was dort so geht.“ Und er ist nicht der Einzige, der noch Kontakt hat.

Das war eine Woche nach dem verheerenden Hochwasser in Obendorf, als Andreas Sieber mit dem ersten Hilfskonvoi dort war. | Bild: Andreas Sieber

„Alleine hätte ich das Ganze nie stemmen können“, betont er. „Viele Bekannte und Tanzschüler waren mit dabei, haben Hilfsgüter mit ihren privaten Autos transportiert und waren auch nach dem Hilfskonvoi noch aktiv“, berichtet Sieber. „Es gab sogar Hilfsangebote, dass Familien aus dem Raum Ahrweiler am Bodensee kostenlos Urlaub machen konnten, um ein paar Tage auf andere Gedanken zu kommen.“

Bodenseekreis Notfunk Bodensee: Amateurfunker werden bei Pilotprojekt zu Katastrophenhelfern Das könnte Sie auch interessieren

Kein Nachschub mehr für Hilfslager

Die Hilfsbereitschaft sei zum Zeitpunkt der Katastrophe gigantisch gewesen. Es wurden viele Hilfslager eingerichtet. Allerdings zeigt sich die Wirksamkeit erst Monate später. Und wie das so ist in der heutigen Zeit, passiert auf der Welt irgendwo etwas anderes, dann gerät eine vorige Katastrophe schnell in Vergessenheit. „Mittlerweile werden viele dieser Hilfslager aufgelöst, weil kein Material mehr kommt“, erzählt Andreas Sieber. „Und das, obwohl nach wie vor einiges gebraucht wird.“

Beim Abladen des ersten Konvois haben alle Mann mitgeholfen. Hier arbeiteten die Freiwilligen aus Überlingen und Umgebung Hand in Hand mit den Helfern vor Ort. | Bild: Andreas Sieber

Vor allem Baumaterial, Baumaschinen und Werkzeug wird benötigt. Es gebe wohl immer wieder Auszubildende und Gesellen, die als Freiwillige in die Region fahren und beim Aufbau helfen. Insgesamt seien es aber viel zu wenige. „Noch immer gibt es Straßen, die zerstört sind, Brücken, die eingestürzt sind und jede Menge Häuser, die aufgebaut werden“, sagt Andreas Sieber.

Auszeichnung für Überlinger Helfer

Vor wenigen Wochen ist der Überlinger Leiter der Tanzschule No.10 in Stuttgart für sein Engagement mit dem Lea-Mittelstandspreis ausgezeichnet worden. Hier erhalten kleine, mittlere und große Unternehmen von der Caritas, der Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg im Neuen Schloss in Stuttgart eine Anerkennung für ihr soziales Engagement. Die Tanzschule No.10, die ihren Sitz in Friedrichshafen und ein Studio in Überlingen hat, erhielt die Auszeichnung für ihr Engagement während der Flutkatastrophe, aber auch für ihr Angebot von Rollator- und Rollstuhltanzen in verschiedenen Senioreneinrichtungen in der Region.

Lea-Mittelstandspreis Caritas, Diakonie und das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg zeichnen mit dem Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg (Lea-Mittelstandspreis) kleine und mittlere Unternehmen für ihr freiwilliges gesellschaftliches Engagement aus. Dabei liegt das Augenmerk auf Kooperationen zwischen Unternehmen und Organisationen aus dem Dritten Sektor, was Organisationen umfasst, die nicht gewinnorientiert arbeiten. Wenn diese Kooperationen gelingen, stärke dies die Gesellschaft und unterstütze die Lösung gesellschaftlicher und sozialer Problemlagen, so die Initiatoren. Das gemeinsame Ziel sei, das Konzept der verantwortungsvollen Unternehmensführung im Sinne der Corporate Social Responsibility zu fördern.

„Natürlich waren wir vor Ort und haben die Auszeichnung persönlich entgegengenommen“, erzählt Andreas Sieber. „Die Veranstaltung war insofern sehr gut, weil wir dort andere engagierte Unternehmer aus der Bodenseeregion kennengelernt haben, mit denen wir uns vernetzt haben.“ Wenn man bei einer nächsten Katastrophe erneut einen Hilfskonvoi auf die Beine stellen wolle, könne man nun gemeinsam agieren. „Dadurch wird eine Hilfsaktion effektiver und noch schlagkräftiger“, betont der Überlinger Tanzschulleiter.

Freuen sich über den Lea-Mittelstandspreis für soziale Verantwortung in Baden-Württemberg (von links): Andreas Sieber, Leiter der Tanzschule No.10 in Überlingen, Tanzlehrerin Janna Wierling und der Inhaber der Tanzschule No.10, Thomas Schütze. | Bild: Privat