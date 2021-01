Überlingen Nur für Abonnenten vor 55 Minuten

Ein halber Lockdown: Überlinger Händler sind „motiviert und einsatzbereit“, denn sie dürfen wieder Waren ausgeben, verschicken oder liefern

Die Geschäfte haben wegen des Corona-Lockdowns zwar geschlossen, doch dürfen sie Waren ausgeben, verschicken oder liefern. Welche Erfahrungen machten die Händler in Überlingen, nachdem am 11. Januar der Lockdown in dieser Weise gelockert wurde? Was ist für Kunden jetzt wieder wie möglich? Ein Überblick.