Überlingen vor 2 Stunden

Ein Führerschein in der Waschmaschine? Der Richter am Amtsgericht hat „selten eine blödere Ausrede“ gehört

Drehte der Führerschein wirklich in der Waschmaschine seine Runden? Das wollte ein 25-Jähriger, der wegen Urkundenfälschung angeklagt war, den Richter am Amtsgericht Überlingen glauben machen. Bei der Wäsche sei der Sperrvermerk auf dem Führerschein abgelöst worden. Richter und Staatsanwalt hatten keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten: „Für wie dumm halten Sie uns eigentlich hier bei der Justiz?“