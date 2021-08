Der Neubau für den künftigen Ausrückebereich (ARB) Ost der Freiwilligen Feuerwehr Überlingen soll die Kräfte der Abteilungen Deisendorf und Nußdorf für die beiden Teilorte sowie das Gewerbegebiet bündeln. Zu den vordringlichen Aufgaben nach dem aktuellen Brandschutzbedarfsplan gehört diese Zentralisierung schon seit vielen Jahren, doch die Umsetzung am optimalen Standort Altbirnau geriet zu einer schweren Geburt.

Erster Anlauf 2015: Bauleitplanung fehlte damals

Der erste Anlauf war 2015 an der fehlenden Bauleitplanung gescheitert. Der Flächennutzungsplan musste geändert und ein Bebauungsplan erst aufgestellt werden, der im September 2019 beschlossen wurde. Jetzt billigte der Gemeinderat die Vorentwurfsplanung des Architekturbüros Steimle samt Kostenschätzung in Höhe von knapp 6,3 Millionen Euro, die Ende 2019 schon auf 8,4 Millionen Euro gestiegen gewesen war, und gab die nächste Leistungsphase frei.

Im Rahmen des Beschlusses über den Standort war 2018 ein Raumprogramm mit Stellplätzen für sechs Einsatzfahrzeuge aufgestellt worden. Später kam unter anderem der Wunsch der Feuerwehr nach einem Übungsturm, einer 80 Meter langen Übungsfläche und zusätzlichen Lagerräumen dazu. Sowohl aus finanziellen als auch aus räumlichen Gründen wird diesen Zusätzen mit dem aktuellen Entwurf zunächst nicht Rechnung getragen.

Gerundete begrünte Dachfläche macht‘s möglich

Erschwerend für die Architekten war die erforderliche Einbettung des Gebäudes zwischen zwei geschützte Biotope. Was ihnen mit einer nach vorne gerundeten begrünten Dachfläche optisch sehr gut gelang. Der Standort an der B31 sei „strategisch sehr gut ausgewählt“, betonte Architektin Birgit Wohlfarth. Aufgrund des Weihers als geschütztem Feuchtgebiet und dem Gehölzbiotop im Süden hätten allerdings die erforderlichen Freiflächen nicht ganz ausgereicht, sagte Wohlfarth. Deshalb habe man sich entschlossen, „die Böschung etwas anzuheben“ und das Gebäude quasi in den Hang hineinzuschieben. Alternativ schlug sie zu einer rechtwinkligen Dachfläche eine Rundung vor, die sich an die Topografie quasi anschmiegt.

Unten Feuerwehr, oben Biotop: Aus der Not machten die Planer eine Tugend. | Bild: Slidepro Design

Einige Wünsche können nicht realisiert werden

„Ein schöner Entwurf“, bestätigte Stadtrat Hubert Büchele (ÜfA/FWV), selbst aktiver und erfahrener Feuerwehrmann. Es werde sicher „das schönste Feuerwehrhaus im Bodenseekreis“, dem man seine Funktion gar nicht ansehe. Bei der Vorberatung im Ausschuss hatte Büchele noch gewisse Bedenken geäußert, zugunsten des Landschaftsbildes eventuell Abstriche an der Sicherheit zu machen. Dennoch sei er froh, „dass wir nun vorankommen“, erklärte Büchele jetzt. Was hier an Wünschen nicht realisiert werden könne, müsse bei der Neukonzeption in der Schlachthausstraße berücksichtigt werden.

Hubert Büchele, ÜfA/FWV | Bild: Archiv

„Wir haben eingespart am Übungsturm und an der Übungsfläche“, betonte Hubert Büchele. Dieses Geld müsse man mittelfristig bereitstellen. „Wir brauchen diese Dinge dringend“, sagte er: „Das Ehrenamt muss üben und muss Routine kriegen.“ In der Schlachthausstraße habe man schon jetzt „Probleme mit der Nachbarschaft, wenn wir dort üben“.

Zeitler: Am „Stammhaus“ große Fragestellung zu lösen

Vor diesem Hintergrund verwies Oberbürgermeister Jan Zeitler auf die Erweiterung der ursprünglichen Planung. „Ich weiß, dass man seine Wünsche erweitern könnte“, sagte Zeitler. Doch mit dem Platz für sechs Einsatzfahrzeuge entspreche der Entwurf dem ersten Konzept. „Plötzlich waren es zwölf Stellplätze. Ich weiß nicht, wie die da rein kamen“, gab der OB zu verstehen. Die Stadt müsse sich schon an die Vorgaben und das Budget halten. Am „Stammhaus“ habe man anschließend tatsächlich noch „eine große Fragestellung zu lösen“. Sehr gerne habe er den Rundbogen wahrgenommen, der gut in die Landschaft passe, und empfehle ihn zur Realisierung.

„Warum kann man nicht einfach das Feuerwehrhaus Nesselwangen hierher übertragen?“ habe man sich „als Laie“ lange gefragt, erklärte Günter Hornstein (CDU). Doch sei die jetzige Planung der Lage geschuldet. Dass das der ideale Standort für den Ausrückebereich Ost sei, sagte Hornstein, „das bezahlen wir teuer.“ Aber das sei auch richtig so. Allerdings dürfe man sich eine künftige Erweiterung nicht verbauen.

Günter Hornstein, CDU | Bild: Archiv

Bewusst habe man bei der Kostenschätzung noch keinen Puffer eingeplant, erklärte Baubürgermeister Matthias Längin auf Nachfrage. „Wir wollten zeigen, dass wir mit dem Budget von 6,5 Millionen Euro auskommen.“ Planungsrechtlich werde man darauf achten, dass Erweiterungen später einmal möglich seien.