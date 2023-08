Die Pfarrgemeinde St. Laurentius Brenden-Staufen feierte jüngst ihr Kirchenfest. Das Fest des Schutzpatrons Brendens, des heiligen Laurentius, ist mehr als ein Kirchenfest. Es ist ein Fest der Begegnung für Brenden mit Staufen und Bulgenbach, aber auch darüber hinaus, was der Besuch zeigt. Für die Trachtenkapelle Brenden ist das Kirchenfest ein Höhepunkt im Vereinsjahr, denn seit Gründung der Blasmusik vor 127 Jahren richten die Blasmusiker dieses Fest aus.

Ortsvorsteher Ralf Isele erinnerte an die Geschichte der kleinen Pfarrkirche auf dem Brendener Berg, die 1470 begann, als aufgrund eines Gelöbnisses ein Kirchlein erbaut wurde. 1789 wurde das mehrmals erweiterte Gotteshaus sogar die Pfarrkirche der Pfarrei Brenden-Staufen-Bulgenbach. Der heutige Kirchenbau stammt aus dem Jahre 1861 und wurde vor wenigen Jahren renoviert.

Beifall für Predigt

Heute ist die Pfarrei St. Laurentius Teil der Seelsorgeeinheit Maria Bronnen. Pater Matthias Hanisch feierte in dem festlich geschmückten Gotteshaus den Festgottesdienst, der vom Männerchor Berau musikalisch mitgestaltet wurde, an der Orgel Peter Konitzer. Pater Matthias Hanisch feierte den Gottesdienst in Konzelebration mit Pater Alexander, der aus einer Gemeinde in der Nähe von Minsk in Belarus stammt und derzeit zu Gast im Kloster Maria Bronnen ist. Die sehr lebendige und interessante Predigt von Pater Alexander wurde im Anschluss mit spontanem Beifall honoriert. Die anschließend traditionell vorgesehene Sakramentsprozession durch den Ort fiel sprichwörtlich „ins Wasser“ und musste wetterbedingt ausfallen.

Zum weltlichen Teil ging‘s nach dem Gottesdienst ins Bürgerhaus Staufen, wo die Trachtenkapelle ein gut besuchtes Frühschoppenkonzert gab. Nach Staufen wechselte man in diesem Jahr, da die neue Dorfhalle in Brenden derzeit im Bau ist. Wenn der Baufortschritt an der neuen Dorfhalle im Zeitplan läuft, wird die Trachtenkapelle im kommenden Jahr ihr Kirchenfest wieder in Brenden feiern können.

Ein Dankens Reigen folgte: Brendens Ortsvorsteher Ralf Isele dankte der Ortschaftsverwaltung Staufen-Bulgenbach, insbesondere Ortsvorsteher Peter Morath, für die Bereitschaft das Bürgerhaus für diese Traditionsveranstaltung zur Verfügung zu stellen. Ralf Isele bedankte sich auch dafür, dass die Trachtenkapelle Brenden, solange die Bauarbeiten andauern, ihre Proben im Staufener Bürgerhaus durchführen können. Dass die Trachtenkapelle Brenden seit 1896 das Kirchenfest ausrichtet und mit ihrem Dirigenten Tobias Kunzelmann für Unterhaltung sorgt, hob Isele voller Lob hervor.