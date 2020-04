Seit Montag, 20. April, ist ein Stück Normalität in der Corona-Krise zurück gekehrt: Läden und Geschäfte unter 800 Quadratmeter Fläche haben wieder geöffnet. Seit Mittwoch ist es sogar größeren Geschäften erlaubt, wieder zu eröffnen, wenn die Inhaber die Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen. Dies hatte die Landesregierung nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Sigmaringen und unter zunehmendem Druck der Öffentlichkeit beschlossen. Doch welche Sicherheitsvorkehrungen haben die Geschäftsführer ergriffen und was sagen sie nach den ersten Tagen nach der Wiedereröffnung?

Erste Woche war ruhig

„Wir dürfen bei 230 Quadratmetern Verkaufsfläche höchstens 16 Kunden gleichzeitig einlassen“, sagt Hansjörg Kübler, Inhaber von Spectrum Home & Lifestyle an der Hofstatt. Doch der Kundenansturm sei in der ersten Woche so oder so ausgeblieben. Für Hansjörg Kübler keine Überraschung: „Das konnte man in Österreich ja schon verfolgen, dort hatten die Geschäfte ja schon eine Woche früher auf als in Deutschland.“ Hansjörg Kübler und sein Team haben zwar erwartet, dass wenig Kunden kommen, haben sich aber natürlich mehr erhofft.

Die Schutzmaßnahmen

„Wir haben verschiedenste Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Kunden ergriffen“, sagt Kübler. Ab Montag, 27. April, besteht landesweit Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr. Natürlich würden dann auch alle Mitarbeiter mit Masken arbeiten. Zusätzlich habe man Laufwege auf dem Boden eingezeichnet. Diese folgen den Regelungen einer Einbahnstraße, sodass sich die Kunden im besten Fall nicht entgegenkommen. An den Kassen hat Kübler einen Spuckschutz angebracht. Er selbst hält viel Abstand und wäscht sich so oft es geht gründlich die Hände. Er versucht erst danach sich mit den Händen in Gesicht und in die Augen zu fahren. Er sagt: „Außerdem sind die Leute sensibel geworden, jetzt weiß das alles jeder und dann wird es auch eingehalten.“

Geschäftsleute leiden unter Lockdown

Aber Hansjörg Kübler ist auch unzufrieden. Er sagt: „Mich trifft dieser Lockdown und sämtliche Maßnahmen extrem. Ich habe Ferienwohnungen, den Laden und hätte auf der LGS einen Stand gehabt. Der Lockdown wurde als Allheilmittel dargestellt, damit wird aber auch zur Zeit viel kaputt gemacht.“ Die Verhältnismäßigkeit der scharfen Maßnahmen mit dem Reproduktionsfaktor R des Corona-Virus sei für ihn nicht erkennbar: „Die wirtschaftlichen Schäden sind nicht absehbar. Da stehen Existenzen auf dem Spiel.“ Die Maßnahmen mit Spuckschutz, Hinweisen und Masken hätte er auch ohne Lockdown installieren können. Dann hätte er am 17. März nicht zumachen müssen. Er sagt: „Warum dieser massive Einschnitt? Die Politiker sprechen von der zweiten Welle, aber wo war denn die erste? Für Geschäftsleute ist das der Obergau. Wir werden sowieso mit dem Virus leben müssen. Das hätten wir die letzten vier Wochen auch schon hinkriegen können.“ Da er stark vom Tourismus abhängig ist, ist der innerdeutsche Tourismus ein Lichtblick für ihn. „Wenn der diesen Sommer überhaupt kommt“, sagt er. Wenn die Maßnahmen so strikt beiben würden, habe er wenig Hoffnung.

Auch beim Modeland ist nicht viel los

Auch Ingrid Mönkemeyer von Second Hand Modeland sagt, es sei seit Wiedereröffnung relativ ruhig: „Wir sind normalerweise ein relativ gut frequentiertes Geschäft. Aber seit Montag ist nicht viel los.“ Schutzmaßnahmen haben sie natürlich trotzdem eingerichtet, dafür hätten sie klare Vorgaben. Ihre Tochter Kirsten Stüble, die sie im Modeland unterstützt, sagt: „Wir sind froh darüber, dass wir zwei Türen haben. Einer ist jetzt Eingang, der andere Ausgang. Und außerdem sorgt das für Durchzug.“ Dazu habe man Schilder aufgehängt, dass sich einspiele, wo die Kunden entlang laufen sollen. Das Plexiglas für den Kassenbereich sei bestellt, aber leider noch nicht eingetroffen. Auch die Post habe durch Corona ja Probleme. „Aber vor den Kassen haben wir in zwei Meter Abständen Aufkleber auf dem Boden angebracht“, sagt Kirsten Stüble. Man habe außerdem dafür gesorgt, dass sich die Kunden an den Kleiderständern nicht gegenüberstehen können. Im Laden dürften sich vier Kunden gleichzeitig aufhalten. Die Mitarbeiter würden bereits jetzt einen Mundschutz tragen, um sich langsam daran zu gewöhnen. Kirsten Stüble: „Wir denken auch darüber nach, vielleicht selbst Mund- und Nasenabdeckungen anzubieten.“

Petra Huber von Ph-Lederwaren hat ebenfalls Schutzmasken geliefert bekommen: „Da hat der Staat schnell reagiert, ich bin bereits ausgestattet worden. Auch mit Handdesinfektionsmittel für Kunden und Mitarbeiter“, sagt sie. Außerdem gebe es Einweghandschuhe, das Plexiglas als Spuckschutz für die Kasse komme bald. Sie arbeitet meistens mit einer Mitarbeiterin, dann dürfe man drei Kunden in den Laden lassen. Diese könne man dann gut beraten.

Maskierungsgebot anstatt Maskierungsverbot

Auch bei Michael Niehl von der Goldschmiede am Münsterplatz ist das Limit von Kunden kein Problem. Er sagt: „Ich habe selten mehr als zwei Kunden da. Da benötige ich eigentlich kein Limit.“ Ein Problem für ihn und die Schmuckbranche insgesamt: Der Mundschutz, der am Montag beim Einkaufen und Shoppen zur Pflicht wird. Niehl sagt: „Ich habe eine große Überwachungsanlage. Zur Erfassung müssen sich die Kunden kurz erkennbar machen.“ Dafür müssten sie den Mundschutz kurz abnehmen und in die Kameras sehen. „Es wurden bereits Tankstellen und ähnliches von Maskierten mit Mundschutz überfallen“, sagt der Schmuckhändler. „Schon komisch. Bisher hatten wir ein Maskierungsverbot, jetzt ein Maskierungebot.“ Er sei mittlerweile vorsichtig, so sei er selbst in der Vergangenheit Opfer eines versuchten Trickdiebstahls geworden. „Die Dame trug damals Schal, Mütze und Brille“, erzählt er. Grundsätzlich habe er gegen den Mundschutz aber nichts einzuwenden. Er selbst ziehe beim Einkaufen auch schon selbst einen auf. Und auch sonst hält er sich an die Regeln. Er gibt den Kunden nicht die Hand und schließt die Türe bei jedem Kunde ein und auf, sodass diese sie nicht anfassen müssen. Niehl sagt: „Ich bin froh, dass ich das mit dem kleinen Laden alles so machen kann. Andere haben da ein größeres Problem.“