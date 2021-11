Für den Ausnahme-Jazz-Klarinettisten Lajos Dudas aus Überlingen gab es neben den zahlreichen Absagen von Konzerten in der Corona-Pandemie eine positive Überraschung. „Im Frühjahr ist völlig unerwartet eine E-Mail vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bei mir angekommen“, erzählt der 80-Jährige. „Darin wurde mir mitgeteilt, dass es Fördergelder für Projekte für Künstler aus Baden-Württemberg gebe und ich mich darum bewerben könne.“

Lajos Dudas durchforstet Aufnahmen

Da kam Lajos Dudas ins Grübeln, denn eigentlich hatte er vor zwei Jahren gesagt, dass „The Lake And The Music“ sein letztes Album gewesen sei. „Diese Chance wollte ich natürlich nicht ungenutzt lassen“, sagt der Wahl-Überlinger. Außerdem kam dieses Angebot gerade recht, denn durch die Konzertabsagen hatte er Zeit, seine eigenen Aufnahmen einmal intensiv durchzuhören. „Dabei bin ich auf einige Aufnahmen gestoßen, die einfach fantastisch waren“, erinnert sich Lajos Dudas. „Die mussten einfach noch veröffentlicht werden.“

Der Überlinger Jazz-Klarinettist Lajos Dudas hier bei einem Konzert in der Jazzschmiede „Phily Fifty“ in Düsseldorf. | Bild: Thomas Günther

Zehn Stücke schaffen es auf das Album

Dann nutzte er seine Chance, kämpfte sich durch den bürokratischen Teil des Förderantrages und leitete alles in die Wege. Zumal der Zeitpunkt für ein Album auch noch passend war, denn der Jazz-Klarinettist feierte erst vor wenigen Monaten seinen 80. Geburtstag und in diesem Jahr sein 60-Jähriges auf der Bühne. „Ich bin mit den zehn Stücken zu Hubert Bergmann in sein Überlinger Studio gegangen“, erklärt Lajos Dudas. „Dort wurde alles noch einmal gemastert.“

Zu Person und Album Lajos Dudas Der 80-jährige Klarinettist ist 1941 im ungarischen Budapest geboren. Seine musikalische Grundausbildung erhielt er am Béla-Bartók-Konservatorium und an der Franz-Liszt-Musikhochschule in seiner Heimatstadt. Nach einer Zeit als freischaffender Musiker zog er nach Neuss ins Rheinland und begann an der dortigen Musikschule Anfang der 1970er Jahre als Lehrer für Klarinette und Saxofon. Von 1975 bis 1985 war er außerdem als Dozent an der Pädagogischen Hochschule Rheinland in Neuss im Einsatz. 2004 zog er mit seiner Frau nach Überlingen an den Bodensee. Lajos Dudas spielte in seiner mittlerweile 60-jährigen Karriere alles von Klassik über Dixieland bis hin zu nahezu allen Jazz-Richtungen. Er hat mehr als 65 Alben veröffentlicht und hat an zahlreichen Radio- und TV-Produktionen mitgewirkt. Weitere Informationen zu Lajos Dudas gibt es im Internet unter: www.el-dudas.de On The Third-Stream-Path Das neue Album von Lajos Dudas hat zehn Stücke und eine Gesamtlaufzeit von 51 Minuten und 22 Sekunden. Die Aufnahmen sind zwischen 1986 und 2013 entstanden, die meisten in Köln. Ein Höhepunkt ist das „Concertino für Klarinette und Orchester“ mit dem WDR Radio-Orchester. Das wohl letzte Album von Lajos Dudas „On The Third-Stream-Path“ erschien am 22. Oktober bei Jazzsick Records.

Parallel ging es an die Grafik, die ebenfalls in Überlingen entstanden ist. Dabei ist im Album ein 16-seitiges Booklet, das mit Bildern aus der 60-jährigen Karriere des Künstlers bestückt ist. Es ist eine bebilderte Hommage an das Lebenswerk von Lajos Dudas.

Am 22. Oktober ist das Album „On The Third-Stream-Path“ bei Jazzsick Records erschienen. Und dabei ist der Name Programm. „Third Stream“ wird im Jazz die Musikrichtung genannt, die die klassische Neue Musik mit Modern Jazz verbindet. „Diese Elemente habe ich noch auf keinem Album so veröffentlicht“, erklärt der Überlinger und fügt schmunzelnd hinzu: „Damit ist dieses Album ein weiteres wichtiges Mosaiksteinchen in meiner Karriere.“

So sieht das Cover des neuen Albums „On The Third-Stream-Path“ aus. | Bild: Jäckle, Reiner

Weite Reisen strapazieren inzwischen

Mittlerweile hat der Jazz-Klarinettist einige Konzerte gespielt. Allerdings musste er auch feststellen, dass die Reisen nach Wien oder Neuss, wo er Jahrzehnte lang unterrichtete, doch enorm strapazieren. Deshalb sind die großen Reisen sicherlich nicht mehr so die Sache von Lajos Dudas. Dennoch betont der „Grandseigneur der Jazz-Klarinette“, wie er auf dem neuen Album betitelt wird: „Ich werde sicherlich weiter auf der Bühne stehen, so lange es geht, auch wenn es in Zukunft sicherlich etwas weniger sein wird als bislang.“