Offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel war ein 24-Jähriger laut Polizeiangaben, der am Mittwoch gegen 19.30 Uhr am Busbahnhof mehrere Passanten belästigt hat. Eine alarmierte Polizeistreife erteilte dem Mann einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Als die Beamten den 24-Jährigen wegführen wollten, wehrte sich dieser gegen den Zugriff und griff die Polizisten an.

Mann wird in Fachklinik gebracht

Erst als eine zweite Streifenbesatzung eintraf, konnte der Mann in Gewahrsam genommen werden. Er wurde wegen seines psychischen Ausnahmezustands in eine Fachklinik gebracht. Der 24-Jährige verletzte alle vier Polizeibeamte. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte bei der Staatsanwaltschaft zu.