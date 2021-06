von thema-sicherheit

Ludwig Ehing ist während des Blaulichttags offiziell in sein Amt als neuer Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr eingeführt worden. Gleichzeitig verabschiedete Oberbürgermeister Jan Zeitler den bisherigen Stelleninhaber Thomas Stollenwerk, der der Überlinger Wehr seit Januar 2019 vorstand. „Es stehen spannende Themen an, die wir die nächsten Jahr hoffentlich umsetzen können“, sagte Ehing. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen Abteilungen.“

Nach Darstellung des OB kommt Ehing aus einer Feuerwehrfamilie und ist seit seinem Eintritt 1999 in die Jugendfeuerwehr Mitglied bei der Überlinger Wehr. Ehing hat nach seiner Grundausbildung 2007 alle feuerwehrtypischen Lehrgänge absolviert. „Seit April 2019 hat er sich seine ersten Führungserfahrungen als Abteilungskommandant der Stadt erworben“, so Zeitler. „Sie haben von der Pike auf das gelernt, was Feuerwehrwesen ausmacht“, sagte der Rathauschef. Ende vorigen Jahres habe Ehing einen „richtigen Schritt vollzogen“ und sich als hauptamtlicher Feuerwehrkommandant beworben, zu welchem er nach Anhörung des Feuerwehrausschusses vom Gemeinderat im Februar dieses Jahres gewählt worden ist. Im Rahmen einer Einarbeitungsphase hat Ehing am 1. Juni bei der Stadt Überlingen begonnen und übernimmt die Funktion des Kommandanten zum 1. Juli. Zeitler: „Auf Herrn Ehing wird es gemeinsam mit der Stadtverwaltung Überlingen ankommen, dass wir unsere Feuerwehr in ein gute Zukunft führen.“

Stollenwerk trat 1986 in die Feuerwehr in Köln ein

Den scheidenden Thoma Stollenwerk ansprechend sagte der OB, dass dieser 1986 in die Feuerwehr in Köln eingetreten sei, um sich anschließend zum gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst fortzubilden. „Diese lange Zeitspanne zeigt schon, er ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele.“ In das Beamtenverhältnis als hauptamtlicher Mitarbeiter in der Feuerwehr der Stadt Überlingen ist er im September 2013 eingestellt und dann als Kommandant am 9. Januar 2019 übernommen worden. „Herr Stollenwerk war maßgeblich am Ausbau der Ölwehr beteiligt“, sagte der OB mit Hinweis auf das Feuerlöschboot.

Außerdem sei Stollenwerk federführend bei den Beschaffungen von Fahrzeugen wie beispielsweise an dem neuen Einsatzleitwagen 1 gewesen. Am 30. Juni wird Stollenwerk nun auf eigenen Antrag in den wohlverdienten Ruhestand gehen, sagte der OB. „Die letzten Jahre haben mir Freude bereitet, hier diese Feuerwehr zu begleiten in eine Zukunft, die jetzt unser neuer Feuerwehrkommandant Ludwig Ehing übernehmen wird“, sagte Stollenwerk. „Ich wünsche allen immer gut Schlauch und bleibt gesund in diesen schwierigen Zeiten. Toi, toi, toi.“