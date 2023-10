Raus aus dem Rollstuhl, rein in den Sicherungsgurt – und schon geht es los: Noah nutzt seine Arme, um sich an den Griffen der Kletterwand hochzuziehen. Wenn es mal zu anstrengend wird, setzt sich der Waldorfschüler einfach in den Gurt und lässt die Seele baumeln. „Gestern waren wir mit der Schule im Kletterpark und das hat mir so gut gefallen, dass wir uns dazu entschieden haben heute hierherzukommen“, erzählt der Elfjährige. „Ich überlege jetzt, jede Woche zu kommen, weil es mir so viel Spaß macht.“

Am Samstag fand ein inklusiver Aktionstag im Kletter- und Boulderzentrum in der Sankt-Johann-Straße statt. Verschiedene Aktionen und Stationen rund ums Klettern und Bouldern konnten mit einem Laufzettel ausprobiert werden. Eingeladen waren alle Menschen mit und ohne Behinderung.

Alpenverein stell Angebot vor

„Der Tag dient dazu, den Verein, das Klettern und Bouldern und unser sonstiges Angebot kennenzulernen“, erklärt die sportliche Leiterin des Kletterzentrums, Hanne Brüche. „Es sind zehn Trainer an den sechs verschiedenen Stationen verteilt, die für Sicherheit sorgen und unsere Teilnehmer betreuen.“

Gemeinsamer Kletterspaß

„Wir haben heute eine gleiche Verteilung von Menschen mit und ohne Behinderung, also genau so, wie wir uns das gewünscht haben“, teilt Hanne Brüche mit. An den sechs Stationen, die durchlaufen werden können, gibt es Aufgaben mit unterschiedlich hohen Schwierigkeitsgraden. Besucher balancieren, klettern im Boulderraum ohne Gurt, erklettern Symbole und besteigen die Außenkletterwand. „Wir haben für alle Aufgaben eingerichtet, damit beeinträchtigte und unbeeinträchtigte Teilnehmer alle Stationen gemeinsam durchlaufen können“, erklärt Brüche.

Mit knapp drei Jahren nach ganz oben

Auch Kleinkindern ermöglicht der Verein das Klettern: Karla wird in drei Monaten gerade mal drei Jahre alt und klettert die 15 Meter hohe Kletterwand bis ganz nach oben hoch. „Man muss dazusagen, dass ihre Eltern Profis sind und oft herkommen“, erklärt Hanne Brüche lachend.

„Klara kletterte schon, bevor sie laufen konnte“, schildert Mutter Doreen Dupuis. „Die kleinen Kinder haben wirklich überhaupt keine Angst“, sagt sie. „Es zeigt ihnen einfach, was sie alles können, und ich denke, dass wir das Selbstvertrauen unserer Kinder stärken, wenn wir sie dabei unterstützen.“

„Andere Eltern bekommen bestimmt einen Herzinfarkt, wenn sie das sehen, aber bei uns ist das ganz normal“, sagt Doreen Dupuis lachend. Zwischendurch muss sie ihre Tochter erinnern, die Wandgriffe zu verwenden und nicht einfach nur herumzuhängen oder am Gurt zu kauen, während sie Karla sichert. Doch nach kürzester Zeit hat das Kleinkind den Gipfel erklommen. Von Angst ist bei Karla keine Spur.

Noahs Eltern sind genauso begeistert wie er. „Es ist toll, wie alle zusammen Spaß haben und dass Noah hier klettern kann“, sagt Johannes Günther. Auch wenn er schon seit zwei Jahren regelmäßiger Besucher des Kletterzentrums ist, war es heute das erste Mal für den Elfjährigen.

Hanne Brüche wünscht sich, dass noch mehr Gruppen auf das Angebot des Vereins aufmerksam werden. „Gruppen vom Überlinger SKID (Sozialkulturelle Integrationsdienste) und der Sonnenbergschule Salem kommen regelmäßig zu uns“, sagt sie.

Der Deutsche Alpenverein wolle auf alle Aktivitäten aufmerksam machen, die er für Menschen mit Behinderung anbiete. Neben inklusivem Klettern gebe es noch Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken, Yoga und Skifahren. Hanne Brüche zeigt sich zufrieden mit dem Ergebnis des Aktionstags. „Heute war das jetzt das erste Mal, dass wir so eine Aktion gestartet haben, allerdings wollen wir das in Zukunft häufiger machen“, sagt sie.