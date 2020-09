In der Küchen-Show treten fünf Restaurants in einem Wettbewerb gegeneinander an. Gezeigt werden die Folgen mit Überlinger Beteiligung von Montag, 21., bis Freitag, 25. September, jeweils ab 15.55 Uhr auf Kabel Eins. in dem Küchen-Konkurrenzkampf fließen viele Aspekte in die Bewertung ein: Das Essen, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Ambiente, die Sauberkeit und der Service.