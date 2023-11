Nachdem ein Unbekannter am Dienstag um die Mittagszeit auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums „La Piazza“ gleich mehreren Personen angeblich hochwertige Uhren anbieten wollte, sucht die Polizei Zeugen und warnt vor Betrug.

Uhrenhändler gab sich als alter Bekannter aus

Einer der Betroffenen gab an, dass der Verdächtige sich als alter Bekannter ausgab und sich auf den Beifahrersitz des 86-Jährigen setzte, schildert die Polizei. Der unbekannte Mann holte vermeintlich hochwertige Uhren aus seiner Umhängetasche und bot diese dem Senior an. Dieser lehnte vehement ab, woraufhin der Unbekannte von dannen zog. Auch ein weiterer Autofahrer ging nicht auf das Angebot ein, sodass glücklicherweise kein finanzieller Schaden eingetreten sei, wie die Polizei weiter schreibt.

Singen Frau schlägt Jobcenter-Mitarbeiterin plötzlich ins Gesicht Das könnte Sie auch interessieren

So sah der fragwürdige Uhrenhändler aus

Der Verdächtige wird als etwa 30 bis 35 Jahre alt, rund 175 Zentimeter groß, schlank und schwarzhaarig beschrieben. Er trug sportliche Kleidung sowie eine dunkle Jacke und hatte eine große „Damenhandtasche“ bei sich, so die Ermittler. Der Mann stieg in einen grauen Mittelklassewagen mit italienischer Zulassung und fuhr weg. Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 07551 8040 entgegen.

Gailingen Alkoholfahrt mit Kindern im Anhänger: Radfahrer stürzt und verletzt sich Das könnte Sie auch interessieren

Ratschläge der Polizei zu Parkplatzgeschäften

In diesem Zusammenhang rät die Polizei eindringlich, niemals auf ähnlich gelagerte Geschäfte auf Parkplätzen oder Rastplätzen einzugehen. Meistens wird im Verlauf des Gesprächs eine frei erfundene und rührselige Geschichte erzählt. In dieser bieten die Täter minderwertigen Schmuck oder Uhren zu einem vermeintlichen Schnäppchenpreis an. Betroffene werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle, oder in dringenden Fällen über Notruf 110 zu melden. Darüber hinaus wird darum gebeten, sich gegebenenfalls das Kennzeichen des Fahrzeugs zu merken, mit dem die Betrüger unterwegs sind.