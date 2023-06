Frickingen – Fußballfieber ist am Wochenende in Frickingen angesagt. Denn am Sonntag, 18. Juni, steigt in dem Sportzentrum „Am Aubach“ die 37. Dorfmeisterschaft, ausgerichtet von der Spielvereinigung F.A.L.. Um 10.30 Uhr werden die ersten Spiele angepfiffen. Insgesamt treten elf Mannschaften gegeneinander an. Gespielt wird nach gewohnter Manier in zwei vorher ausgelosten Fünferteams plus Torwart. Ein Spiel dauert sieben Minuten auf großem Spielfeld. Der Spielplan sieht insgesamt 38 Begegnungen vor. Das Endspiel ist für 17.15 Uhr vorgesehen. Im Anschluss übernimmt es Bürgermeister Jürgen Stukle erneut, die Sieger zu küren.

Heiß begehrter Pokal

Es stellt sich die Frage, ob der Musikverein Altheim als Vorjahres-Turniersieger seinen Status halten kann. Oder wird es einem der anderen Teams mit so kreativ klingenden Namen wie „Dotter Academy“ oder „AS Tralkörper“ gelingen, den heiß begehrten Pokal zu ergattern? Egal, wie das Turnier ausgeht: „Fair gekämpft wird bis zum Schluss“, stellt Hubert Keller spannende und gleichzeitig sportlich korrekte Fußballwettkämpfe bis zum Turnierende in Aussicht. Beste Stimmung und volle Zuschauerränge sagt der erfahrene Moderator ebenfalls voraus. Und er muss es wissen. Schließlich ist er seit 33 Jahren federführend im Organisationsteam des dörflichen Sportevents dabei. Vor neun Jahren wurde ihm sogar die Ehrenmitgliedschaft des Vereins zuteil.

Die Stimmung steigt

Das Stimmungsbarometer steigt seiner Erfahrung nach mit jeder Spielbegegnung und gelangt beim letzten Spiel an seinen Höhepunkt. Auch, wenn am Ende nur eine Mannschaft den Sieg erringen kann, werden alle teilnehmenden Spielerteams mit Preisen bedacht, darunter Gutscheine des Clubrestaurants. Endet ein Entscheidungsspiel unentschieden, findet sofort nach dem Spiel ein Neun-Meterschießen statt. Eine Mannschaft besteht aus fünf Feldspielern und einem Torwart; es dürfen nur zwei Aktive gleichzeitig auf dem Platz stehen. Bis die Siegermannschaft ausgemacht ist, gilt es, sportlich-fair miteinander umzugehen.

Darauf legen Keller und seine Organisatoren-Kollegen Viktor Keller und Mark Burgenmeister großen Wert. Der Bessere möge gewinnen, lautet ihre Devise. Dabei darf Kellers Meinung nach auch der Spaßfaktor nicht zu kurz kommen. „Wir richten schließlich eine Dorfmeisterschaft aus und kein Champions-League-Finale“, meint der 71-Jährige mit Augenzwinkern.

Viel Herzblut

Auch, wenn es sich um kein Champions-League-Finale handelt, benötigt ein Dorfturnier einiges an Vorbereitung: Von der Anzeige über das Bearbeiten der eingegangenen Anmeldungen bis hin zu Spielplan und Moderation. Zur Gewährleistung der Turniersicherheit muss ein Team des DRK-Ortsvereins Salemertal angefragt werden. Genügend Schiedsrichter werden benötigt, ebenso ein Platzwart. „Hubert macht das mit viel Herzblut und dafür sind wir ihm sehr dankbar“, lobt Martin Strehl, F.A.L.-Abteilungsleiter Fußball, das langjährige Engagement von Hubert Keller rund um das Dorfturnier.

40 freiwillige Helfer

Der Gelobte freut sich indes auf das Sportereignis mit Dorf-Charakter, bei dem nur Spieler aus Frickingen, Altheim, Leustetten und Lippertsreute mitspielen dürfen. Außerdem verweist Keller auf rund 80 helfende Hände, die rund um den Turniertag für das leibliche Wohl sorgen. Wie gewohnt steht Gegrilltes mit und ohne Pommes auf dem Speiseplan. Nachmittags werden Kaffee, Zopf und Kuchen angeboten. Keller appelliert an die hoffentlich große Zuschauerschaft, sich reichhaltig bewirten zu lassen. Immerhin fließe der Erlös aus der Bewirtung in die Kasse des Fördervereins Jugend und in die Infrastruktur des gesamten Sportvereins mit rund 1000 Mitgliedern, davon 560 in der Abteilung Fußball.

Mitte vorigen Jahres konnte das mit 1000 Stunden Eigenleistung von Fußballern und Ehemaligen sanierte und umgebaute Clubheim in Betrieb genommen werden. Mittlerweile ist ein Außenbewirtungsbereich dazu gekommen. Das Sportgelände ist gut gerüstet für die sonntägliche Dorfmeisterschaft. Der Mäh-Roboter hat bereits ganze Arbeit geleistet und den Rasen spielklar gemacht.Bleibt zu hoffen, dass das Wetter mitmacht und zahlreiche Turniergäste anlockt. Dann steht einer tollen Sportveranstaltung mit jeder Menge spannender Unterhaltung und fiebernden Zuschauern nichts mehr im Wege. Davon ist sowohl der Ehrenvorsitzende sowie der Abteilungsleiter fest überzeugt.

Die Teams