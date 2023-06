Überlingen-Lippertsreute – Zwischen Grundschule und Luibrechthalle wird wieder gefeiert: Zum 42. Mal steht das Dorffest Lippertsreute an. Am Sonntag und Montag, 2. und

3. Juli, können sich die Festgäste bei leckeren Speisen, die die örtlichen Vereine offerieren, und abwechslungreicher Blasmusik dreier Kapellen guttun. Dieses Jahr findet das Fest wieder im üblichen Rahmen statt, nachdem es im Vorjahr anlässlich der durch die Gemeindereform bedingten Eingemeindung von Lippertsreute nach Überlingen im Jahr 1972 einen zusätzlichen Festakt am Sonntag gegeben hatte.

Festgottesdienst

Der Start erfolgt am Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Luibrechthalle. Gegen 11.30 Uhr beginnt die musikalische Unterhaltung mit der Jugendkapelle Harmonie Lippertsreute, die unter dem Dirigat von Oliver Keller erst vor wenigen Tagen beim Dorffest in Deisendorf aufgetreten ist. Ihr Repertoire reicht von konzertanter Blasmusik über Unterhaltungsmusik und sakraler Musik bis hin zur Marschmusik.

Am Nachmittag gegen 14 Uhr werden die aktiven Mitglieder der Musikkapelle Zimmern an der Donau zu ihren Instrumenten greifen. Im örtlichen Geschehen von Zimmern ist der Musikverein mit seinen traditionellen Festen wie dem Maifest an der Donaubrücke und dem Herbstfest am letzten Septemberwochenende nicht mehr wegzudenken.

Kinderprogramm

Gleichzeitig findet ein abwechslungsreiches Kinderprogramm statt: Bei mehreren Kinderspielen, einer Hüpfburg und einem Flohmarkt dürfte bei den jüngsten Festgästen keine Langeweile aufkommen.

Anderntags, am Montag um 18 Uhr, geht’s an gleicher Stelle mit dem beliebten Feierabendhock weiter. Eine Stunde später zeigen die Schützlinge von Uwe Keller, was sie in der Musikkapelle Harmonie Lippertsreute musikalisch zu leisten vermögen. Das Oberstufenorchester mit etwa 50 Musikerinnen und Musikern, das ebenso vor einer Woche in Deisendorf zu hören war, steht in ihrem musikalischen Repertoire der modernen und konzertanten Blasmusik genauso aufgeschlossen gegenüber wie dem Brauchtum und der Pflege der traditionellen Volks- und Marschmusik.

Mehrere Speisen, hergestellt aus regionalen Zutaten, und ein umfangreiches Kuchenbüfett mit dem bekannten Service sorgen dafür, dass die heimischen Herde an beiden Festtagen kalt bleiben können.

Das Programm

Sonntag, 2. Juli

10 Uhr: Festgottesdienst in der Luibrechthalle mit den Jagdhornbläsern Markdorf

11.30 Uhr: Frühschoppen mit der Jugendkapelle Harmonie Lippertsreute

14 Uhr: Nachmittagskonzert mit der Musikkapelle Zimmern an der Donau