Bei einer Veranstaltung der Überlinger Initiative „Bürgerdialog“ am vergangenen Wochenende haben zwei Teilnehmer die Maskenpflicht missachtet. Einer der Betroffenen hatte ein ärztliches Attest, wie sich im Nachgang herausstellte. Weiter werden Stimmen aus der Gruppe laut, die sagen: „Ich bin kein Querdenker“ – obwohl die Polizei die Gruppe in die „Querdenker-Szene“ einordnet.

Während der Corona-Pandemie gilt beispielsweise beim Einkaufen oder in der Öffentlichkeit, wenn mehrere Menschen zusammentreffen, eine Maskenpflicht. Doch nicht alle Bürger halten sich an diese Maßnahme, weshalb es in den vergangenen Monaten immer