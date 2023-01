Die Wahlen fanden eng getaktet statt: Im Juli 2021 wählten die Gemeinderäte von Ludwigsburg einen neuen städtischen Beigeordneten, im November 2021 wählte der Konstanzer Rat, im Juli dieses Jahr war Überlingen auf der Suche nach einem neuen Baubürgermeister. In allen drei Städten bewarb sich der Leiter des Grünflächenamts von Pforzheim, Stefan Auer. Jeweils ohne Erfolg.

Alle drei vier Monate eine neue Bewerbung

Auer wurde 1975 in Überlingen geboren. Seit 2018 war er Amtsleiter des Grünflächen- und Tiefbauamts der Stadt Pforzheim. Er habe seine Kollegen im Vorfeld informiert. Dennoch habe es für Unruhe in der Pforzheimer Verwaltung gesorgt, „wenn alle zwei, drei vier Monate aufploppte, dass der Auer sich wieder irgendwo beworben hat“. Das sagt Auer über sich und seine Kandidaturen.

Ihm sei es darum gegangen, politisch etwas zu bewegen. Mehr bewegen als das, was ein Amtsleiter könne. „Ich habe mich als Bürgermeister beworben, weil ich noch mehr bewirken wollte.“ Doch Ludwigsburg wählte einen Straßenamtsleiter aus Bremen. Konstanz entschied sich für ein Weitermachen mit Amtsinhaber Karl Langensteiner-Schönborn. Überlingen für den bisherigen Stadtplanungsamtsleiter Thomas Kölschbach, der damit den ebenfalls zur Wahl stehenden Amtsinhaber Matthias Längin ablöste.

Die Wahlen in Ludwigsburg und Konstanz

Ludwigsburg betrachtete Auer rückblickend als „Einstieg“ in seine Triade. Konstanz habe dazu gedient, „Bewerbungserfahrung zu sammeln“. Er habe tolle Gespräche geführt, „das war eine gute Erfahrung für mich“. Ihm habe das nötige Parteibuch gefehlt, die politische Unabhängigkeit sei ihm aber wichtiger. „Sieben Stimmen gegen den Amtsinhaber!“ Einen Satz mit Ausrufezeichen, so fasste Auer das Ergebnis von Konstanz zusammen.

Null Stimmen in Überlingen

Und Überlingen? „Der Prozess war toll, das hat Spaß gemacht. Ich konnte nachvollziehen, dass keine Stimme auf mich fiel.“ Es sei ihm nicht gelungen rüberzubringen, dass er Nähe und ein umfangreiches Wissen über seine Geburtsstadt mitbringe. „Es ging aber nicht um mich.“ Dass sich die Räte mit ihren Stimmen nicht verzettelten, sondern dem Wahlgewinner Thomas Kölschbach eine große Mehrheit schenkten, „das ist ein super Zeichen an den jetzigen Amtsinhaber“.

„Ich konnte mein Bestes nicht umsetzen.“ Stefan Auer

Zurück in Pforzheim, hielt Stefan Auer nicht lange an seinem Amtsleiterposten im Grünflächenamt fest. Er kündigte auf Ende Oktober. Es habe keinen Streit gegeben, „nichts“, sagt er. Er begründet seinen Schritt damit, dass er als Amtsleiter nur Verwalter gewesen sei. „Ich konnte mein Bestes nicht umsetzen.“ Als Bürgermeister, so wäre es sein Wunsch gewesen, „hätte ich strukturell arbeiten können“. Jetzt, zurück an seinen beruflichen Wurzeln als Landschafts- und Freiraumplaner, „kann ich mein Wissen wieder auf die Straße und die Städte bringen, ich kann wieder in Netzwerken arbeiten“.

Sein Thema ist die Klimafolgen-Anpassung, die Schaffung von Grünflächen in urbanen Gebieten, sowie das Regenwassermanagement. Er arbeite als Subunternehmer für verschiedene Büros, „zwischen Hessen, Bodensee und Frankreich“. Darunter für ein Büro in Überlingen, so dass sich seine Fahrt an den Bodensee mit dem Fototermin beim SÜDKURIER verbinden ließ.