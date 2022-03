Oster-, Pfingst- und Sommerferien: Schulkinder haben meistens mehr freie Tage als ihre berufstätigen Eltern. Um Familien zu entlasten, bieten einige Gemeinden Ferienbetreuungen an. Eine Übersicht.

ÜberlingenKinderbetreuung der Stadt: Die Stadt Überlingen bietet in den Oster- und Pfingstferien sowie in den letzten drei Sommerferienwochen eine Betreuung für Kinder an. „Das Programm ist eine Mischung aus freiem Spiel, Basteln, Kochen und