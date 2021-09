Dreiste Diebe haben einer 49-Jährigen am Dienstag zwischen 16 und 16.30 Uhr im Bereich des Landungsplatzes die Handtasche gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Frau hatte sich beim Zugang zum dortigen Steg auf eine Parkbank gesetzt und ihre schwarze Stofftasche mit Lederriemen neben sich gestellt. In dieser Zeit wurde sie von zwei ihr unbekannten, etwa 35 bis 40 Jahre alten Männern in ein Gespräch verwickelt.

Kurze Zeit später musste sie feststellen, dass ihre Tasche entwendet worden war, berichtet die Polizei. Die beiden Männer, die möglicherweise mit der Tat in Verbindung stehen könnten, waren in Richtung Landungsplatz verschwunden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Diebstahls und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (0 75 51)80 40 entgegen.

Uhldingen-Mühlhofen 41-jähriger Mann ist mit zwei Promille unterwegs und hat Kinder dabei Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei empfiehlt, egal ob beim Spazierengehen oder beim Einkaufen, auf Wertsachen zu achten und sie nach am Körper zu tragen. Wer dennoch Opfer eines Taschendiebstahls wird, sollte umgehend die Polizei verständigen.