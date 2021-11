Lediglich sechs Waldrappe der Überlinger Kolonie machten sich in Richtung Süden auf den Weg, kehrten aber wieder um. Nun sitzen sie immer noch vollzählig in ihrem Brutgebiet. Doch das Waldrappteam hat einen Plan für die Vögel.

Es wird knapp für die 31 Waldrappe der Überlinger Kolonie. Sie sitzen immer noch vollzählig in ihrem Brutgebiet, teilt das Waldrappteam mit, obwohl sie schon vor Wochen in Richtung Wintergebiet in der Toskana hätten starten sollen. Kürzlich habe es