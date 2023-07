Heike Schumacher hatte für das Jubiläumsjahr ihrer Galerie besondere Ausstellungen angekündigt. Nun ist die zweite mit dem Titel „Weggefährten“ mit Werken von Künstlern der Gruppe Zero zu sehen. Damit zeigt die Galeristin nicht nur Bilder namhafter Vertreter einer der bedeutendsten Avantgardebewegungen des 20. Jahrhunderts, sondern sie gewährt auch Einblicke in ihre Sammlung. Alle ausgestellten Bilder sind in ihrem Besitz. „Unikate zu kaufen, habe ich erst in den letzten Jahren geschafft“, sagt Heike Schumacher. Ein Beleg, wie erfolgreich sie die Galerie seit 25 Jahren führt. Worum es den Künstlern der Gruppe Zero ging, die 1958 von Otto Piene und Heinz Mack in Düsseldorf gegründet wurde, erläuterte Kunsthistorikerin Sarah Isabelle Dekoj. „Sie wollten Ballast abwerfen. In einer Art Stunde Null in der Kunst unbelastet von der Vergangenheit neu anfangen.“ Die Künstler reduzierten sich auf eine „puristische Ästhetik“, so Dekoj, und erweiterten gleichzeitig das Methodenspektrum.

Der 1961 zur Künstlergruppe Zero gehörende Günther Uecker setzte mit seinen Nagelreliefs Maßstäbe. Sarah Isabelle Dekoj erläuterte seinen Bezug zu dem im 14. Jahrhundert wirkenden persischen Lyriker Hafez. So stelle er die vom Dichter beschriebenen Wogen des Meeres mit spiralförmig angeordneten Nägeln im Prägedruck dar. Die Besucher der Ausstellung können die Wirkung des Bildes ohne Farbe dafür mit einer Vielfalt an Licht und Schatten selber erfahren.

Heinz Macks Bilder setzen dazu einen farbgewaltigen Kontrapunkt mit monochromen Siebdrucken. Das intensive Blau stehe bei ihm für Ruhe, Reinheit und Harmonie, beschrieb es Dekoj. „Otto Piene hat die Grenzen der traditionellen Malerei hinter sich gelassen“, leitete die Expertin zum nächsten Künstler über. Die Arbeiten entstanden mit „Licht, Luft und Feuer“, wie der Farbverlauf und die Brennspuren des Siebdrucks „Heißes Eisen“ zeigen.

Die innovative Künstlergruppe Zero, zu der weit mehr als Mack, Piene und Uecker gehörten, löste sich bereits 1966 wieder auf.

Weggefährten – Werke von Künstlern der Gruppe Zero bis zum 9. September in der Galerie Heike Schumacher, Hochbildstraße 22a. Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 15.30 bis 18 Uhr; Samstag von 10 bis 13 Uhr.