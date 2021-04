Überlingen Nur für Abonnenten vor 51 Minuten

Die Stadt schüttet Brunnen zu, um Wasser zu sparen, und tritt damit eine Welle der Entrüstung los

In Überlingen herrscht Aufregung um die Stadt- und Dorfbrunnen, die auf Veranlassung der Verwaltung teils zugeschüttet wurden. Als Grund nennt das Rathaus Kosteneinsparungen – dass das Vorgehen eine derartige emotionale Wucht entfalten würde, hatte man nicht auf dem Zettel. Nun schwappte das Thema auch in den Gemeinderat über und OB Zeitler kündigte an, die Räte nun doch darüber abstimmen zu lassen.