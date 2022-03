von Maike Stork

2,30 Euro pro Liter Benzin. Das zeigte die Aral-Tankstelle an der Lippertsreuter Straße in Überlingen am Montagmorgen an. Infolge des Kriegs in der Ukraine steigen die Preise für Benzin und Diesel seit etwa drei Wochen immer wieder sprunghaft. Kein Wunder, dass viele Menschen nach Alternativen zum Verbrenner suchen und mit dem Rad zur Arbeit fahren, Fahrgemeinschaften bilden oder die Anschaffung eines Elektroautos erwägen.

Die Aral-Tankstelle empfiehlt ihren Kunden am Montagmorgen: Von 4 bis 6 Uhr tankt man in Überlingen und Umgebung am günstigsten. | Bild: Maike Stork

Unternehmen allerdings können nicht einfach auf die sportliche oder kostengünstigere Alternative umsteigen. Welche Auswirkungen haben die explodierenden Spritpreise für sie? Wir fragten bei der Überlinger Möbelspedition Maier, dem ambulanten Pflegedienst Sozialstation Bodensee, dem Online-Hofladen Frida Frisch in Frickingen und dem gemeinnützigen Malteser Hilfsdienst nach.

Deutlich wird: Die Mehrkosten sind eine große Herausforderung für die Betriebe. Die Suche nach Alternativen gestaltet sich zudem schwierig, denn E-Fahrzeuge können den Einsatz von Verbrennern aufgrund ihrer geringeren Leistungsfähigkeit nur selten ersetzen.

Die schwer beladenen Fahrzeuge der Möbelspedition Maier legen täglich weite Strecken zurück. Bei den aktuellen Spritpreisen wird der Transport immer teurer. | Bild: Möbelspedition Maier

Welche Auswirkungen hat die Erhöhung der Spritpreise auf Ihr Unternehmen?

Möbelspedition Maier: Lisa Maier, tätig in der Kundenberatung und im Vertriebsinnendienst, erklärt: „Durch die hohen Spritpreise waren wir bereits gezwungen, die Mehrkosten an unsere Kunden weiterzugeben. Jedoch haben wir natürlich auch Kunden, die sich vor Monaten für einen Umzug bei uns beworben haben und somit noch alte Konditionen erhalten. In diesem Fall fahren wir leider schlechtere Deckungsbeträge. In Zukunft müssen wir ebenfalls mit dieser Entwicklung rechnen. Aber auch an unseren Mitarbeitern und uns selbst gehen diese horrenden Preise nicht spurlos vorbei. Deshalb sind wir gerade dabei, die Löhne zu erhöhen, um unsere Mitarbeiter zu unterstützen. Die Lohnerhöhung wiederum geht dann auch zu unseren Lasten.“

Wolfgang Jauch, Vorstandsvorsitzender der Sozialstation Bodensee | Bild: Sozialstation Bodensee/Gunthild Schulte-Hoppe

Sozialstation Bodensee: Vorstandsvorsitzender Wolfgang Jauch sagt: „Als einer der größten ambulanten Pflegedienste am Bodensee haben wir an den Standorten Markdorf, Salem, Überlingen und Stockach insgesamt 100 benzinbetriebene Fahrzeuge im Einsatz. Unterm Strich legt dieser Fuhrpark 1,2 Millionen Kilometer pro Jahr zurück, um Kunden zu versorgen. Verglichen mit den Benzinpreisen im Dezember 2021, fallen pro Fahrzeug Mehrkosten von 40 Euro monatlich an. Das summiert sich auf 48.000 Euro im Jahr – falls die Preise nicht noch weiter steigen, wovon wir leider ausgehen müssen.“

Marlene Scheu, Pflegebereichsleitung der Sozialstation Bodensee in Markdorf | Bild: Sozialstation Bodensee/Gunthild Schulte-Hoppe

Marlene Scheu, Pflegebereichsleiterin in der Sozialstation Markdorf, fügt an: „Auch die beiden zusätzlichen Fahrzeuge, mit denen wir ‚Essen auf Rädern‘ ausfahren, bereiten uns Mehrkosten. Steigt der Benzinpreis weiter, werden wir nicht umhinkommen, unsere Preise anzupassen.“

Frida Frisch: Mitgründer Philip Kleiner erzählt: „Ein riesiger Teil unseres Alltags dreht sich rund um das Thema Logistik, weshalb auch wir direkt von den steigenden Spritpreisen betroffen sind.“

Überlingen Grüne Kiste: Wie kommt das Gemüse vom Feld eigentlich bis vor die Tür und wer steckt dahinter? Das könnte Sie auch interessieren

Malteser Hilfsdienst: Silvia Baumann, Koordination für Soziales und Ehrenamt am Bodensee, sagt: „Im Bezirk Bodensee haben wir 2021 etwa 433.000 Liter Diesel verbraucht, etwas mehr als 74.000 Liter Benzin und dazu kommen noch etwa 6500 Kilometer, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von uns mit ihrem privaten Pkw zurückgelegt haben. Macht etwa 1.250 Tonnen CO 2 -Belastung im Jahr. Warum wir das so genau wissen? Wir kümmern uns seit mehr als 900 Jahren um Menschen. Das geht nicht, ohne sich auch um unsere Umwelt zu sorgen. Klimaschutz ist ein Auftrag an alle – auch an uns Malteser.“

Bodenseekreis Immer weiter steigende Spritpreise: Für wen lohnt sich das Tanken in Vorarlberg? Das könnte Sie auch interessieren

Haben Sie Alternativen?

Möbelspedition Maier: „Leider nein, aufgrund von Reichweite und Flexibilität sind wir auf unsere Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor angewiesen. Elektrofahrzeuge können es noch nicht gewährleisten, dass wir unsere Kunden stets termintreu, spontan und variabel in der Einsatzzeit umziehen können. Kombinationstouren spielen bei uns eine große Rolle, um mögliche Leerfahrten zu vermeiden. Bei diesen Spritpreisen hat sich der Druck aber weiter erhöht, Teilstrecken wirtschaftlich und wettbewerbsfähig zu machen.“

Sozialstation Bodensee: „Wir haben 20 E-Fahrzeuge im Fuhrpark, die teilweise über eine eigene Fotovoltaik-Anlage betankt werden. Wir würden liebend gerne noch mehr Elektrofahrzeuge einsetzen, haben aber große Probleme, überhaupt an die entsprechenden Fahrzeuge ranzukommen. Der Markt an Kleinwagen ist leider leergefegt. In unserer ländlich geprägten Region haben wir leider keine Alternativen zum Pkw.“

Philip Kleiner ist Mitbegründer des Online-Hofladens Frida Frisch. Dieser beliefert seine Kunden mit regionalen Produkten von über 30 Landwirten und Produzenten. | Bild: Frida Frisch

Frida Frisch: „Mittelfristig werden wir noch auf Sprit angewiesen sein. Schon mit dem Start von Frida Frisch haben wir uns auf die Suche nach möglichen Alternativen zum klassischen Verbrennungsmotor gemacht und testen stets neue Konzepte. Jedoch leben wir in einer hügeligen Region, legen jeden Tag eine gewisse Distanz zurück und müssen zudem gewährleisten, dass der Laderaum unserer Fahrzeuge stets gekühlt ist. Leider genügt die aktuelle Reichweite von E-Fahrzeugen diesen Anforderungen noch nicht. Allerdings versuchen wir schon heute, mithilfe einer intelligenten Routenplanungssoftware unsere täglichen Routen zu optimieren und den Spritverbrauch so gering wie möglich zu halten. Wir sind zuversichtlich, dass es mittelfristig auch für unser Tätigkeitsfeld eine nachhaltige Lösung geben wird. Ob diese jedoch auf elektrischer Mobilität basiert, wird sich zeigen.“

Malteser Hilfsdienst: „Wir haben in Überlingen bereits Elektro-Autos im Einsatz. Außerdem stellen wir Pflegetouren auf E-Bikes um, sodass auch hier weniger Emissionen und Kosten anfallen.“

Der Elektrofuhrpark der Malteser in Überlingen. | Bild: Malteser

Wie fangen Sie die Mehrkosten auf?

Möbelspedition Maier: „Wir sind gezwungen, unsere Preise für die Wegstrecken zu erhöhen und an unsere Kunden weiterzugeben. Wir versuchen jedoch, den Verbrauch im Fahrbetrieb durch eine sparsame und vorausschauende Fahrweise zu mindern und Leerfahrten selbst im Nahverkehr zu vermeiden. Ganz nach dem Motto: jeder Kilometer zählt.“

Sozialstation Bodensee: „Gar nicht. Wir haben eine Preissteigerung einkalkuliert, aber nicht in dem Maße, wie wir sie gerade erleben. Also werden wir Verluste einfahren, denn unser Haushalt ist als schwarze Null kalkuliert. In der Pflege dürfen wir die Preise gar nicht erhöhen, weil die Kostensätze für 2022 mit den Krankenkassen fest ausgehandelt sind und nichts dafür spricht, dass sie nachgebessert werden. Im Bereich ‚Essen auf Rädern‘ können wir die Preise selbst festlegen. Wie Frau Scheu bereits sagte, werden wir wohl längerfristig nicht umhinkommen, die Preise anzupassen.“

Markdorf/Bodenseekreis Spritpreise schnellen weiter in die Höhe: So ist die Stimmung bei Autofahrern an der Zapfsäule Das könnte Sie auch interessieren

Frida Frisch: „Aktuell haben wir nicht geplant, unsere Lieferpauschale von 2,50 Euro für unsere Kunden zu erhöhen. Doch auch wir müssen die steigenden Spritpreise weiterhin im Auge behalten.“

Malteser Hilfsdienst: „Wir müssen leider auch mit unseren Kooperationspartnern sprechen und eine Preiserhöhung in Erwägung ziehen. In vielen Bereichen haben wir allerdings Verträge, beispielsweise mit Behörden, in denen eine Preiserhöhung nicht so ohne Weiteres möglich ist. Dies führt in kurzer Zeit zu immensen Verlusten. Daher werden wir sicher zum Schuljahresbeginn für den Transport von Schülerinnen und Schülern mit Behinderung Verträge mit neuen Preisen verhandeln müssen. Einen teilweisen Ausstieg aus bestimmten Diensten haben wir zwar im Hinterkopf, das ist aber keine wirkliche Alternative. Wir müssen andere Lösungen finden.“