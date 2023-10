Es ist noch keine drei Wochen her, da war die Segel-Bundesliga in Konstanz am Bodensee zu Gast. Dieses Jahr wird dieses Revier von den Teams der 1. Bundesliga zum ersten Mal überhaupt zweimal besegelt, denn am Freitag startet der nächste Spieltag der Liga mit 18 Mannschaften. Es ist der vorletzte Spieltag der Saison, an dem bereits Vorentscheidungen fallen können.

Überlinger Teams wollen Heimvorteil nutzen

Mit dabei sind auch zwei Überlinger Teams. Der gastgebende Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) mit Skipper Steffen Heßberger wird alles daran setzen, als Dritter in der Gesamtwertung den Heimvorteil zu nutzen und das Podium zu verteidigen. Für den Bodensee-Yacht-Club Überlingen (BYCÜ) geht es darum, als Zehnter den Platz im Mittelfeld zu festigen. „Wir freuen uns, dass wir uns in der 1. Bundesliga festigen konnten“, so der Sprecher Jonathan Koch. „Und das, obwohl wir viele Wechsel im Boot hatten.“ Auch in Überlingen peilt der BYCÜ wieder einen Top-Zehn-Platz an.

Segel-Bundesliga Die Deutsche Segel-Bundesliga ist ein im April 2013 eingeführter bundesweiter Clubwettbewerb im deutschen Segelsport. Die Bundesliga umfasst 18 Vereine, die einen Kader von höchsten 20 Sportlern bilden, aus dem für den jeweiligen Wettkampf die teilnehmende Mannschaft ausgewählt wird. Die Wettkämpfe finden in der Gestalt von Regatten statt.

48 Starts starten auf dem Bodensee

Die Wettfahrten sind ab Freitagnachmittag bis Sonntagmittag angesetzt. Auf dem Plan sind 48 Starts, bei denen jeweils sechs Teams in J70-Booten eine verhältnismäßig kurze Strecke absolvieren. Die Teams wechseln die Boote, die von der Segel-Bundesliga gestellt werden. Durch die kurze Regattabahn findet alles so statt, dass man die Wettfahrten auch von Land sehr gut beobachten kann.

Mehrere Teams aus der Region am Start

Das Einzige, was nicht beeinflussbar ist, ist der Wind – und hier hoffen alle Beteiligten, dass es genügend davon gibt. Mit dabei sind neben den beiden Überlinger Teams mit dem Konstanzer Yachtclub und dem Württembergischen Yachtclub aus Friedrichshafen noch zwei weitere Clubs vom Bodensee.

Die Wettfahrten werden live getrackt und sind so im Internet zu verfolgen unter www.segel-bundesliga.de