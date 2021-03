Überlingen Nur für Abonnenten vor 11 Minuten

Die Namen dieser Leserbrief-Verfasser kennen viele Überlinger SÜDKURIER-Leser: Aber wer sind die Menschen dahinter? Und was treibt sie zum Schreiben an?

Einige Überlinger Verfasser von Leserbriefen haben in den vergangenen Jahren durch Scharfsinn, Witz oder Analysefähigkeit auf sich aufmerksam gemacht. Der SÜDKURIER stellt vier von ihnen vor: Annemarie Marocco-König, Klaus Bühler, Bernd Kuhn. Was treibt sie an, sich regelmäßig kritisch zu Wort zu melden? Rüdiger von der Linde, der vierte im Bunde, hat im November seinen letzten Brief geschrieben. Er ist am vergangenen Donnerstag 91-jährig gestorben, wenige Tage nach dem Interview, das er dem SÜDKURIER für diesen Bericht gegeben hat.