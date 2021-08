Graue Wolken hängen über dem See, die Wasseroberfläche wellt sich leicht. Im Überlinger Strandbad West herrscht dennoch bereits vor seinen regulären Öffnungszeiten reger Betrieb: Hier findet ein Freiwasserschwimmwettbewerb statt.

19 Schwimmer, die die fünf Kilometer lange Strecke, also von Überlingen nach Konstanz-Dingelsdorf und wieder zurück, schaffen möchten, sind eben wie eine Perlenkette aufgereiht über den See gestartet. Die anderen Schwimmer sind mit dem Schiff auf die gegenüberliegende Seeseite unterwegs, um von dort zu starten.

„Das ist nicht so gemütlich heute, das Wasser hat vielleicht 17 Grad“, kommentiert Simone Baumann-Boche, die den Wettbewerb mitorganisiert. Allerdings sei sie schon froh, dass es diesmal nicht stürmt oder stark regnet.

Organisierte den Wettbewerb mit: Simone Baumann-Boche vom Verein Bodensee Open Water. | Bild: Lena Reiner

Heiße Getränke und stapelweise Seelen

Bei den letzten beiden Freiwasserschwimmwettbewerben in diesem Jahr am Bodensee hatte das Wetter noch den Aufbau erschwert: einmal wehte es den Start- beziehungsweise Zielbogen wenige Stunden vor Wettbewerbsbeginn ins Wasser, bei der darauffolgenden Seequerung hatten die Teilnehmer mit Wellen zu kämpfen. Für die Ankommenden gibt es zum Aufwärmen heiße Getränke, die Simone Baumann-Boche schon vorbereitet hat – und stapelweise Seelen, die sie fünf Stunden lang nachts belegt habe. „Wärmt euch auf und esst viel“, begrüßt sie die Schwimmer, die nach und nach ankommen.

Valkyrie Felso schwimmt ohne Neoprenanzug

Eine der Schwimmerinnen fällt dadurch auf, dass sie Haut statt Neoprenanzug zeigt. „Es waren vielleicht fünf oder sechs von uns, die ohne Neoprenanzug ins Wasser sind“, schildert Valkyrie Felso. Normalerweise habe sie in ihrer Heimat, den Vereinigten Staaten von Amerika, an Freiwasserschwimmwettbewerben teilgenommen, da sei die Wassertemperatur deutlich höher und man habe gar keinen Anzug benötigt. Seit 2020 nehme sie nun am Bodensee an den Wettbewerben teil und schwimme durch das kühlere Wasser. „Es war aber auch hier okay, es ging“, sagt sie und lacht.

Die US-Amerikanerin Valkyrie Felso zieht an Land schnell eine Jacke über ihren Bikini. | Bild: Lena Reiner

Begeistere Begrüßung für die schnellste Frau

Ingo Seidner (TV Mengen) kommt als zehnter Mann der einfachen Seequerung ins Ziel und posiert dort mit seiner Nichte für ein Erinnerungsfoto. Diese, Ann-Katrin Metzger (TV Mengen), ist die doppelte Strecke geschwommen und kam dennoch besonders schnell am Überlinger Ufer an. Sobald sie von dort aus erkennbar war, wurde sie mit begeisterten Rufen begrüßt: „Du bist die schnellste Frau!“

Ingo Seidner vom TV Mengen schwamm die 2,5 Kilometer, seine Nichte Ann-Katrin Metzger – ebenfalls TV Mengen – schaffte die doppelte Strecke. | Bild: Lena Reiner

Apropos Ankommen: Ans Ufer zu klettern genügt bei dem Wettbewerb nicht, damit das Ergebnis auch gewertet werden kann. Für die Schwimmer geht es an Land noch über den Steg und dann durch den Zielbogen, damit ihre Zeit überhaupt gemessen werden kann. Denn dafür tragen alle Sensoren am Fuß.

Spurt über die letzten Meter. Für die Wertung mussten die Teilnehmer über den Steg spurten, erst im Zielbogen wurde die Zeit genommen. | Bild: Lena Reiner

Insgesamt 65 Teilnehmer schaffen es insgesamt an diesem Tag ins Ziel. Bei der doppelten Querung lagen Jens Poppe als erster Mann im Ziel mit 1:18:53 und Ann-Kathrin Metzger als schnellste Frau mit 1:22:40 vorn. Die einfache Seequerung meisterte Gerd Gerdes als schnellster Mann mit 34:13 und Fraue Zuber als schnellste Frau mit 47:14. Die vollständige Wertung kann online eingesehen werden.