Derzeit arbeitet die Sängerin Dina Regniet an einem Liebeslied: Nicht für einen Mann, sondern für einen Ort. Ein Liebeslied für Überlingen. Ihre Heimat. Das Werk soll während der Langen Nacht der Bücher uraufgeführt werden. Dann ist es fast 40 Jahre her, dass Dina Regniet erstmals in Überlingen sang: Ihren allerersten „Auftritt“ hatte die Sängerin als Dreijährige auf dem Landungsplatz am Brunnen, der damals zwar noch kein Lenk-Brunnen, aber dennoch gut besucht war. Das kleine Mädchen hatte plötzlich Lust, die Vogelhochzeit zu singen und folgte diesem Impuls lauthals. „Die Leute sind stehen geblieben und fanden das sehr süß – und ich habe gemerkt, wie schön es ist, vor Publikum zu singen“, berichtet sie heute.

Während der ganzen Schulzeit sang Dina Lehmann, die inzwischen verheiratet ist, zwei Kinder hat und Regniet heißt, im Chor. Als sie zwölf oder 13 Jahre alt war, bescherte ihr ein spontanes Solo-Konzert im Treppenhaus des Droste-Hülshoff-Gymnasiums in Meersburg Solo-Auftritte: „Ich sang ‚Yesterday‘ von den Beatles vor ein paar Freunden, mein Musiklehrer hörte mich und fand, ich solle Solos singen.“ Die junge Dina nahm Gesangsunterricht. Als sie kurz vor dem Abi stand, reiste sie mit der Musikschule Unteruhldingen als Solosängerin drei Wochen durch Afrika. „Jeden Abend woanders zu singen war wunderbar, das hat mich so richtig gepackt. Wobei ich ja schon die ganze Zeit über wusste, dass ich Sängerin werden will.“

An Talentshow teilgenommen

Weitere Stationen auf dem Weg zum Ziel war ein erster Platz bei Jugend musiziert Pop mit einer eigenen Komposition, ein Konzert im Meersburger Spiegelsaal und eine Teilnahme bei der Talentshow Deutschland sucht den Superstar. „Hier habe ich es ziemlich weit geschafft, aber eben nicht bis in die Endrunde“, berichtet Dina Regniet. Inzwischen war schon der Mann an ihrer Seite, mit dem sie zwei Kinder hat: Stefan Regniet. Das Paar zog nach München, wo Dina Regniet Musik studierte und sich selbstständig machte: „Ich habe begonnen, auf Hochzeiten und Geburtstagen zu singen, um mir mein Studium zu finanzieren.“

Seit drei Jahren leben die Regniets, die inzwischen zu viert sind, wieder in Überlingen. Und Dina Regniet singt noch immer auf Hochzeiten – allerdings hauptberuflich. Sie gestaltet freie Trauungen als Sängerin und Rednerin, außerdem singt sie auch auf Taufen, Galas, Geburtstagen und Trauerfeiern – vor allem in der warmen Jahreszeit ist sie fast jedes Wochenende unterwegs. Ehemann Stefan bleibt dann meist mit beiden Kindern (vier und neun Jahre) zu Hause, manchmal begleitet die Familie Dina Regniet aber auch zu den Hochzeiten, die sie durchaus auch mal bis nach Sizilien führen können. Und wenn zwischendurch Zeit bleibt, arbeitet Dina Regniet mit großer Leidenschaft an eigenen Songs, die oft im Keller ihres Hauses entstehen. Häufig ist Ehemann Stefan, der in der IT-Branche tätig ist und im Homeoffice arbeitet, am Werden der Lieder beteiligt, indem er zum Beispiel die Songtexte schreibt. Auch Dina Regniets kürzlich entstandener Song „Helden“ ist ein Familienwerk: „Meine Tochter Juna kam, als ich komponiert habe, in den Keller und sagte, sie würde so gerne mal mitsingen – also haben wir den Song zusammen gesungen.“ Und auch Regniets kleiner Sohn Lenny war begeistert: „Er fing immer an zu tanzen, als er den Song gehört hat. Deshalb haben wir uns überlegt, ihm sein Superhelden-Kostüm anzuziehen und ihn mit aufs Cover zu nehmen.“

Der Song „Helden“, sagt Dina Regniet, habe die Botschaft, dass wir alle kleine Helden sind. „Manchmal sind wir so überwältigt vom Weltgeschehen, fühlen uns so ohnmächtig. Aber das stimmt einfach nicht: Wenn jeder dazu beiträgt, die Welt in seinem Rahmen ein klein wenig besser zu machen, dann sind wir alle Helden.“

Über den Überlingen-Song, ihr neuestes Werk, will sie hingegen noch nicht allzu viel verraten. „Einfach zur Uraufführung kommen“, sagt sie augenzwinkernd und gesteht: „Wenn ich daran denke, dass ich 40 Jahre nach meiner Geburt in Überlingen meinen Überlingen-Song auf die Bühne bringen werde, bin ich schon ein bisschen aufgeregt.“