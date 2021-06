Der Bau der Kletter- und Boulderhalle des Deutschen Alpenvereins in Überlingen geht zügig voran. Das Gebäude steht und zurzeit wird am Innenausbau gearbeitet. Wir zeigen bei einem Besuch auf der Baustelle, worauf sich Kletterer jetzt schon freuen können.

So langsam können die Kletterfans mit der Vorfreude loslegen und das Magnesium bereitstellen. Die Außenwände des Boulder- und Kletterzentrums an der Sankt-Johann-Straße in Überlingen stehen und innen läuft der Ausbau auf Hochtouren. Klaus