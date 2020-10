Auf halsbrecherische Weise klettern die Menschen in den Molassefelsen herum, sie zertrampeln den weichen Sandstein und hinterlassen ungeniert ihre eingeritzten Monogramme. Nein, das war nicht gestern oder letztes Jahr. Die ehemaligen Überlinger Heidenhöhlen gehörten schon Anfang des 19. Jahrhunderts zu den spektakulären Highlights am Bodensee und lockten viele Touristen an.

Dr. Franz Hofmann studierte Kunstgeschichte, Geschichte des Mittelalters und Wirtschaftsgeschichte. Er promovierte uber Wandmalerei des Trecento in der Toscana. Im Kreisarchiv Konstanz ist er fur die Regionalgeschichte des westlichen Bodensees zustandig. Neben publizistischer Ta- tigkeiten war er 2012 Kurator der Heidenhohlen-Ausstellung im Stadtischen Museum Uberlingen.Dr | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Wie radikal die Behausungen und Wallfahrtsorte in mehreren Etappen völlig zerstört wurden, überrascht den Historiker Franz Hofmann noch heute, der sich so intensiv wie kein anderer mit den außergewöhnlichen Erscheinungen befasst und ihren Ursprüngen nachgespürt hat.

Drei Fragen an Dr. Franz Hofmann Wie wirkt Ihr Thema bis in die heutige Zeit? Nach wie vor gibt es ein riesiges Interesse an den Höhlen, ungebrochen, obwohl sie längst zerstört sind: die Ausstellung 2012 hat alle Rekorde gebrochen, der Vortrag war in kürzester Zeit ausgebucht. Manche Ältere verbinden noch selbst Erinnerungen an die Höhlen vor 1960 Welchen persönlichen Zugang oder Bezug haben Sie zum Thema? Ich habe mich schon immer gefragt, was es mit diesen Höhlen auf sich hat, wollte mehr darüber herausfinden, habe nach alten Ansichten und Fotos gesucht. Ich fand schon immer schlimm, wie rücksichtslos hier das Seeufer und die Felswände zerstört wurden, das sieht immer noch aus wie riesige Narben. Ich wollte herausfinden, wie es hier vorher ausgesehen hat und warum alles zerstört wurde. Was hat Sie bei der Beschäftigung mit dem Thema am meisten überrascht? Die Präsenz der Heidenhöhlen ist nach wie vor im Bewusstsein der Menschen, obwohl sie schon seit Jahrzehnten verschwunden sind. Es ist erstaunlich, wie viele Ansichten und Dokumente es noch gibt, so dass vieles rekonstruiert werden kann. Für mich ist immer noch unerklärlich, dass das alles so radikal zerstört worden ist, wenn auch in Etappen.

Entstehung bleibt Spekulation

Nur Mutmaßungen und Spekulationen gibt es über den Ursprung dieser Behausungen und wohl auch sakralen Orte. Seit er von dem Phänomen Kenntnis erlangt hatte, hat es den wissenschaftlichen Mitarbeiter des Konstanzer Kreisarchivs nicht mehr losgelassen. Die wichtigsten Erkenntnisse hatte Franz Hofmann schon 2012 bei einer viel beachteten Ausstellung im städtischen Museum präsentiert.

Heute haben Dohlen hier ein Domizil: Der Rest der Molasssefelsen nach dem Straßenbau. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Gerade weil sich die Wahrheit um die geheimnisvollen Höhlen wohl nicht mehr ergründen lassen wird, stoßen sie nach wie vor auf großes Interesse. Dass das Umfeld der Heidenhöhlen zu einem der bemerkenswertesten Uferabschnitte überhaupt gehört hat, belegt Franz Hofmann mit der ältesten bekannten künstlerischen Darstellung. Sie stammt aus dem Jahr 1522 von einem Maler aus dem Umfeld Dürers.

Hofmann hat das von Felsen eingerahmte Dörflein Goldbach samt Kapelle festgehalten. „Ausgerechnet Goldbach“, formuliert Franz Hofmann. Den Heidenhöhlen scheint der Künstler wenig Aufmerksamkeit gewidmet zu haben, nur ansatzweise glaubt sie der Historiker zu erkennen. Diese pittoreske Situation vor Augen, sei es für ihn heute noch „schockierend“, dass später „alles zerstört wurde, was den Ort einmal ausgemacht hat“.

Die Abenteuerlust geweckt

Erkannt hatten dies die Stadt und ihre Sommerfrischler, die ab 1810 in wachsender Zahl den Bodensee aufgesucht hatten. In keiner der überlieferten Sammlungen der Höhepunkte durften die „Heidenlöcher“, wie sie genannt wurden, fehlen. Hofmann: „Es war ein Muss für die Bodenseetouristen.“ Zeichnungen aus den 1820-er Jahren von Johann Sebastian Dirr zeigen, wie die Felswand zwischen Goldbach und Brünnensbach bei Niedrigwasser umgangen werden konnte. Dramatischer inszenierte der Künstler Karl Corradi die steil in Wasser abfallende Wand mit den Heidenhöhlen in schwindelnder Höhe. Dass das auch damals die Abenteuerlust weckte, ist in anderen Darstellung waghalsiger Kletterer zu sehen – mit den erwähnten negativen Begleiterscheinungen.

Heute ein Künstlerdomizil: Das ehemalige Hotel Heidenhöhlen in Goldbach. | Bild: Hanspeter Walter Journalist-Texte-Bilder

Mit einer „gewissen wissenschaftlichen Genauigkeit“ war die Struktur in einem Grundriss und mehreren Schnitten der unzerstörten Höhlenanlagen von 1845/46 festgehalten. Mit dem älteren westlichen Teil, der unsystematisch angelegt wirkt und für dessen Entstehungszeit Hofmann keine konkreten Hinweise erkennt. Anders beim neueren östlichen Teil, der aufgrund seiner gotischen Anklänge aus dem 13./14.Jahrhundert stammen könnte.

Dauerhafte Wohnungen scheinen die Heidenhöhlen aus Hofmanns Sicht nie gewesen zu sein, allenfalls ein vorübergehender Unterschlupf. Gesicherter erscheint ihm die Interpretation einer sakrale Funktion aufgrund der gewölbeartigen Decken, die ihn einen Altarraum und möglichen Wallfahrtsort erkennen lassen.

„Verkehrstechnisch waren die Felsen vor allem ein Hindernis“, schildert Hofmann die Perspektive der 1840-er Jahre, die zu ihrer Sprengung führen sollte. Den ersten Beschluss der badischen Kammer aus dem Jahr 1843 hatte Großherzog Leopold wieder einkassiert – allerdings lediglich aus Kostengründen. Doch Überlingen gab nicht nach und bekam ein Jahr später grünes Licht für den Straßenbau. Nachdem 1954 gefährlich Risse in den Felsen aufgetaucht waren, wurden sie mit den letzten verbliebenen Räumen 1960 beseitigt.