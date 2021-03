Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Die Grünen kommen in Überlingen auf 42,3 Prozent – der Ortsverein strebt nun auch in der Stadt eine stärkere Führungsrolle an

In seiner Heimatstadt Überlingen konnte Martin Hahn noch einmal einen Prozentpunkt aufsatteln. Die Grünen kommen hier auf 42,3 Prozent, und sie wollen, dass sich das Wahlergebnis auch in der Gemeinderatsarbeit niederschlägt. So kommentieren Lokalpolitiker wie Herbert Dreiseitl (Grüne) und Alexander Bruns (CDU) sowie Oberbürgermeister Jan Zeitler (SPD) das Ergebnis.