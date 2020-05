von Timm Lechler und Jennifer Moog

Zwei lange Monate: Solange waren Gaststätten und Restaurants aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Nun dürfen sie am Montag, 18. Mai, unter Auflagen endlich wieder öffnen. Bisher herrscht noch Unsicherheit über die Corona-Verordnung und die genauen Hygiene-Vorgaben. Außerdem bleibt nicht viel Zeit bis zur Neueröffnung. Denn die Auflagen wurden erst eine Woche vor Eröffnung bekannt gegeben. Dennoch überwiegt bei den Wirten in Überlingen und der Region die Vorfreude auf das Kommende.

Die Verordnung In der Verordnung des Solzialministeriums und des Wirtschaftsministeriums zur Eindämmung von Übertragungen des Corona-Virus (Sars-Cov-2) in Gaststätten sind genaue Regelungen für Restaurants festgelegt. Beschäftige und Gäste, die innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person hatten, dürfen die Gaststätte nicht betreten. Dazu gehören ebenfalls Menschen, die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. Durch einen Aushang außerhalb der Gaststätte müssen die Gäste auf die Vorgaben, insbesondere die Abstandsregelungen und Hygienevorgaben aufmerksam gemacht werden. Zur Kontaktnachverfolgung erheben die Betreiber der Gaststätten persönliche Daten der Kunden, welche vier Wochen später zu löschen sind. Wo immer möglich, ist der Abstand von mindestens 1,5 Metern einzuhalten. Auch die Tische sind mit diesem Schutzabstand anzuordnen. Körperkontakt ist zu vermeiden, die Kommunikation zwischen den Beschäftigten und den Gästen auf ein Mindestmaß zu beschränken. Die Bezahlung soll nach Möglichkeit ohne Bargeld erfolgen. Darüber hinaus beinhaltet die Verordnung weitere Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und der Gäste. (tle)

Das Bürgerbräu traf es besonders schwer

Ganz besonders von der Corona-Krise betroffen ist das Restaurant Bürgerbräu in Überlingen. Am 27. Januar verabschiedeten sich die Inhaber Katja und Simon Metzler in eine lange Umbauphase. Mitte März waren sie dann wieder mit komplett neuem Konzept geöffnet. Vier Tage später kam der Lockdown. Katja Metzler erzählt: „Wir hatten schon eine krasse Zeit. Wir haben sieben Wochen lang umgebaut. Als dann alles langsam runterfuhr, wollten wir eigentlich gleichzeitig hochfahren. Das bedeutet also, dass wir quasi seit 16 Wochen zu haben.“ Doch am kommenden Montag wollen sie nun endlich richtig starten. Wie genau das vonstatten geht, das kann Katja Metzler noch nicht richtig sagen. Am Montag, 11. Mai, seien die Bedingungen vom Land gekommen. Anhand dieser Vorgaben werde man nun planen.

Das Bürgerbräu in Überlingen erscheint in einem neuen Gewand. Ab Montag kann es nun endlich eröffnen. | Bild: Katja Metzler

„Wir erarbeiten nun ein Hygienekonzept, sowohl für die Kunden als auch für die Angestellten, um größtmöglichen Schutz zu bieten“, sagt Katja Metzler. „Wir werden ab Montag sieben Tage die Woche, mittags und abends auf haben. Außerdem kann man zu den Öffnungszeiten Speisen zum Abholen bestellen, darauf erhalten unsere Kunden einen Rabatt von 15 Prozent.“ Das Bürgerbräu verfüge über ein festes Team an Mitarbeitern, fast alle davon würden starten. Katja Metzler sagt: „Leider können wir nicht alle Stellen besetzen, vier Stellen für die geringfügig Beschäftigen können nicht von Anfang an dabei sein.“ Sie, ihr Mann und ihr Team haben sich im Vorhinein schon viele Gedanken gemacht. Man habe Ideen gesammelt und Material gestellt. „In die Detailarbeit knien wir uns jetzt rein“, sagt Katja Metzler.

Wenig Platz im Renker

Beim Renker in Überlingen steckt man auch mitten in der Planungsphase. Auch hier will man nach drei Wochen mit Abholangebot am Montag wieder ganz regulär öffnen. Elke Renker sagt: „Wir sind schon die ganze Zeit am überlegen, wie wir alles realisieren können. Wo stellen wir Tische auf, wo Desinfektionsmittel hin. Ich möchte ja alles erfüllen, was die Regierung vorgibt. Aber dafür brauchen wir Zeit.“ Und davon hätte man nicht mehr viel. Ebenso wie Platz. Der Renker verfüge nur über eine kleine Küche für zwei Arbeitskräfte. Deshalb habe man sogar einen Teil des Geschirrs wegräumen müssen, denn das Verpackungsmaterial zum Mitnehmen der Speisen habe viel Platz gebraucht.

Und mit wenig Platz ginge es auch im Restaurant selbst weiter. „Bei normalem Betrieb ist hier eigentlich kein Platz. Normalerweise umarmen sich alle Leute im Renker ja quasi. Das wird jetzt natürlich nicht mehr passieren“, sagt Elke Reiner bedauernd. „Am Donnerstag stellen wir die Tische um, und schauen wie das klappt. Die Sommermöbel haben wir noch nicht rausgeholt. Auf der kleinen Terrasse muss ich noch bestimmen, wie wir alles anordnen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden.“ Elke Renker freut sich, wieder eröffnen zu können und wieder in den Kontakt zu den Gästen zu treten. Denn das Weinhaus sei wichtig für seine Gäste, und die Kunden wichtig für das Restaurant. Elke Renker sagt: „Viele haben, denke ich, noch Angst ins Restaurant zu gehen. Aber viele werden es auch tun.“ Und ein paar davon werden schon in den Renker kommen, da ist sich die Inhaberin sicher.

Weniger Geselligkeit im Grünen Berg

Derzeit noch von Unsicherheit geprägt ist die Stimmung bei Martina Wengle-Reußner. Denn: knapp eine Woche, bevor sie ihre Gaststätte, den Grünen Berg in Baitenhausen wieder öffnen darf, weiß sie immer noch nicht genau, wie sich die Öffnung gestalten wird. Deshalb hat sie gemeinsam mit ihrem Mann, Koch in der gemeinsamen Gaststätte, beschlossen die Öffnung auf den Vatertag, den 21. Mai, zu verschieben. „Wir sind auf den Tourismus angewiesen“, sagt Wengle-Reußner. Und dieser sei vor allem am Wochenende unterwegs, deshalb bleibt die Gaststätte im Mai erst einmal von Montag bis Mittwoch geschlossen. Im Juni wollen sie dann den Normalbetrieb wieder aufnehmen.

Obwohl Wengle-Reußner sich darüber freut, dass sie ihre Gaststätte bald wieder öffnen darf, verbirgt sich hinter der Freude auch Schwermut. Aufgrund der Auflagen des Landes dürfen nur die Personen von zwei Haushalten gemeinsam an einem Tisch sitzen. „Unsere Gaststätte lebt von Geselligkeit. Hier war es üblich, dass Menschen gemeinsam an einem Tisch saßen, die sich nicht kannten“, erzählt Wengle-Reußner. Das fällt jetzt weg. Auch das Gebot, dass am Tisch mit der Servicekraft nur das Nötigste gesprochen werden soll, sei gegen die Philosophie des Gastbetriebs. „Genau das macht doch eigentlich den Besuch im Restaurant aus“, findet sie.

Doch nicht nur die Geselligkeit geht durch die Corona-Verordnung für Gastbetriebe verloren, sondern auch Einnahmen. „Grob überschlagen kann ich innen 15 bis 20 Personen bedienen, also knapp die Hälfte der eigentlichen Kapazität“, so Wengle-Reußner. Deshalb wissen sie und ihr Mann derzeit auch noch nicht, ob der Abholservice, den sie während der verordneten Schließung angeboten haben, weiter bestehen bleibt. „Damit könnten wir die Einnahmen der fehlenden Sitzplätze womöglich ausgleichen. Sollte aber bei schönem Wetter die Terrasse voll besetzt sein, ist die Küche nicht groß genug, um beides anbieten zu können“, sagt die Wirtin. Dennoch hofft sie, dass das Geschäft bald wieder gut anläuft. Denn der Sommer ist eigentlich die Zeit, in der ein Polster für die grauen Monate aufgebaut wird. Das hält Wengle-Reußner jedoch in diesem Jahr für schwierig.

Ungewissheit bei der Apfelblüte

Ulrike Partikel ist Chefin beim Restaurant Apfelblüte in Neufrach. Sie will den Betrieb bereits am 18. Mai wieder aufnehmen. Knapp eine Woche davor weiß sie aber noch nicht, wie die Öffnung sich gestalten wird, da die Auflagen des Landes noch nicht veröffentlicht sind. „Wir wissen, dass wir die Abstände einhalten müssen und es wird besondere Hygienemaßnahmen geben“, so Partikel. Weiteres könne sie noch nicht sagen. Trotzdem ist sie zuversichtlich: „Es war eine schwierige Zeit und wir freuen uns, unter Auflagen, den Gasthof innen und außen wieder öffnen zu können.“ Der Abholservice, den es derzeit noch am Wochenende gibt, soll erst einmal beibehalten werden, das zumindest weiß Partikel schon. Weiterhin unklar ist, ob Saisonkräfte aus Polen und Ungarn, die die Mitarbeiter normalerweise unterstützen, bald wieder nach Deutschland einreisen dürfen.

Einer der Gasträume der Apfelblüte in Neufrach: So leer ist es hier Mitte Mai normalerweise nicht. | Bild: Julia Wurm

Keine neuen Preise beim Landei

Seine Tore am 22. Mai wieder öffnen wird auch das Café Landei im Heiligenberger Ortsteil Wintersulgen. Anders als bei Restaurantbetreibern, sind die beiden Schwestern Ursula Rüstig und Alexandra Pfeifer nicht auf die Einnahmen aus dem Café mit angegliedertem Laden angewiesen. Denn beide betreiben das Landei an Freitagen und Samstagen als Hobby. Die Vorgaben von der Gemeinde wollen sie umsetzen. Heißt: Weniger Tische mit dem gebührenen Abstand, Mundschutz beim Laufen, Desinfektion. Auch neu: Reservierungen im Innenbereich werden zeitlich begrenzt, auf maximal anderthalb Stunden. „Wir wollen jedem die Chance geben einen Kaffee trinken zu gehen“, sagt Rüstig. Wer das Café mit selbstgebackenen Kuchen besuchen will, wird an der Tür abgeholt und an den Tisch begleitet, so Rüstig. Die Selbstbedienung soll erhalten bleiben, ebenso wie die Preise. „Ich habe gehört, dass viele Gastronomen überlegen ihre Preise zu erhöhen, weil sie durch die Vorgaben des Landes einen Mehraufwand haben, aber wir machen das nicht“, sagt die Hobby-Gastronomin. Vielmehr sei das Landei ein Ort der Begegnung – auch zu Zeiten von Corona. „Viele Menschen, die sonst wenige Kontakte haben, kommen auch alleine in das Café.“