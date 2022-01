Überlingen vor 2 Stunden

Die Eisbahn „ÜB on Ice“ war wegen Corona ein Verlustgeschäft, aber Reinhard Weigelt schmiedet schon Pläne für die nächste Saison

Die Eisbahn „ÜB on Ice“ am Landungsplatz in Überlingen war diese Saison 2021/22 ein Verlustgeschäft. Betreiber Reinhard Weigelt ist dennoch froh, die Eisbahn angeboten zu haben, „damit etwas passsiert in Überlingen“. Jetzt schmiedet er mit seinem Team bereits Pläne für „ÜB on Ice“ 2022/23.