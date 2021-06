Die gemeinnützige GmbH Bühne, deren Geschäfte Simeon Blaesi führt, ist neue Veranstalterin für das Sommertheater. Zuvor hatte der Gemeinderat von Überlingen auf Antrag der CDU-Fraktion einstimmig beschlossen, das Sommertheater zunächst nur für 2022 fest zu vergeben. Dem erfolgreichen Bewerber wurde aber die Option eingeräumt, es auch 2023 und 2024 auszurichten, sofern die Baumaßnahmen dies zuließen. Denn die ehemalige Kapuzinerkirche, die als Spielstätte dient, soll ab dem Frühjahr 2022 modernisiert werden. Die Sanierung muss spätestens am 30. April 2024 abgeschlossen sein, um Förderrichtlinien einzuhalten.

15 Stimmen im Rat für die Bühne, acht für RAW Veranstaltungen

Die Bühne setzte sich im Gemeinderat mit 15 Ja-Stimmen – inklusive der von Oberbürgermeister Jan Zeitler – gegen den Mitbewerber RAW Veranstaltungen von Reinhard A. Weigelt durch, für den acht Ratsmitglieder votierten; zwei enthielten sich. Der Kulturausschuss hatte im Mai 2020 die beiden Überlinger Bewerber, die in der Stadt seit langem als Veranstalter bekannt sind, aus insgesamt vier Bewerbungen ausgewählt und dem Rat empfohlen. Zuvor hatte man entschieden, für das Sommertheater einen externen Veranstalter zu suchen und den städtischen Zuschuss auf 30 000 Euro festgesetzt.

Bühne bietet sechs bis zwölf Aufführungen an

Kulturamtsleiter Michael Brunner stellte in der Gemeinderatssitzung die beiden Bewerber und ihre Konzepte nochmals kurz vor. Die Bühne biete sechs bis zwölf Aufführungen sowie eine Kooperation mit dem Förderverein Sommertheater an, der in der Vergangenheit vor allem die Bewirtung übernommen und den Reinerlös für das Theater gespendet hatte.

Im Juli 2020, als auch dieses Bild entstand, hatte der Gemeinderat die Entscheidung über das Sommertheater nochmals aufgeschoben. Die beiden Bewerber Reinhard Weigelt (links) und Simeon Blaesi waren damals nicht traurig über die Vertagung der Entscheidung. | Bild: Hanspeter Walter

Reaktionen auf die Entscheidung im Gemeinderat Simeon Blaesi von der Bühne Simeon Blaesi, der bei der Sitzung des Rates anwesend war, freute sich sichtlich über dessen Entscheidung für seine Bühne gGmbH. „Die Tradition lebt fort“, meinte er. Er räumte aber ein, er sehe es schon auch als Herausforderung, innerhalb eines Jahres „mit noch bestehenden Corona-Einschränkungen“ geeignete Theater und Aufführungen für 2022 zu finden. Thomas-Michael Becker vom Förderverein Sommertheater Der Vorsitzende des Fördervereins, Thomas-Michael-Becker, sagte zum Votum für die Bühne: „Da freue ich mich doch. Das ist eine gute Botschaft für den Verein.“ Mit Blaesi habe der Förderverein bereits mehrfach gut zusammengearbeitet. Der Verein sei dafür, dass man das Sommertheater auch im Sommer belasse. „Das ist eine Marke, die sollten wir bewahren.“ Außerdem pausierten die Ensemble-Theater im Sommer, sodass man die Chance habe, Stücke von ihnen zu bekommen. Wenn man das bisherige Sommertheater zeitlich verschiebe, „landen wir nur bei Tourneetheatern“. Mit der Stadt als Veranstalterin hatten der Förderverein und die Bühne gGmbH 2017 mit dem Theater Gera/Altenburg und 2018 mit den Festspielen Wangen ein Sommertheater organisiert. Für das Sommertheater 2018 zahlte die Stadt unterm Strich über 110.000 Euro an Zuschuss. Reinhard Weigelt von RAW Der unterlegene Bewerber Reinhard Weigelt gratulierte Blaesi „zum demokratischen Wahlsieg“. In Anspielung auf die Tatsache, dass die Stadt für das Sommertheater 2018, organisiert vom Förderverein und der Bühne, über 110.000 Euro an Zuschuss zahlte, sagte Weigelt: Die Bühne und der Förderverein müssten jetzt beweisen, dass sie ein Theater für 30.000 Euro hinbekämen. „Bisher sind sie den Beweis sehr teuer schuldig geblieben.“ Über seine Niederlage sei er „schon enttäuscht, aber nicht zu schwer“, meinte Weigelt. Er werde sich 2022 wieder voll auf die Kleinkunstreihe „Kultur im Kapuziner“ konzentrieren, die er in Eigenregie seit 2003 organisiert. In jenem Jahr übernahm er das Festival von der Stadt, damals noch unter dem Namen „Kunst im Garten“.

Weigelt will Sommertheater mit „Kultur im Kapuziner“ koppeln

Weigelt hingegen lehne eine gastronomische Einbindung des Fördervereins ab, sei aber für eine eventuell andere Zusammenarbeit offen. Außerdem bestehe Weigelt auf einer Spielzeit im Sommer, von Mitte Juni bis maximal bis zum Ende der Schulferien, da er für einen wirtschaftlichen Betrieb auch auf Touristen als Besucher angewiesen sei. Weigelt würde das Sommertheater mit seiner Kleinkunstreihe „Kultur im Kapuziner“ koppeln, wodurch insgesamt bis zu 40 Aufführungen möglich wären. Ferner entfielen für die Stadt Überlingen Nebenkosten von etwa 5000 Euro, da Weigelt den Werkhof nicht bräuchte und den Aufbau und die Reinigung selbst übernähme.

Einigkeit: Beide Bewerber wären geeignet

Quer durch die im Rat vertretenen Gruppierungen war man sich einig, dass beide Anbieter geeignet wären. Für die Bühne sprachen sich die Fraktionen von LBU/Die Grünen, FWV/ÜfA und BÜB+ aus, für RAW die CDU und die FDP sowie Udo Pursche (SPD). So hoben Marga Lenski für die LBU/Die Grünen und Ralf Mittelmeier für die FWV/ÜfA etwa hervor, dass für sie auch ausschlaggebend sei, dass Blaesi mit dem Förderverein zusammenarbeite, dessen ehrenamtliches Engagement hoch zu schätzen sei. Außerdem, so Lenski, sei Blaesi flexibler, was den Spielzeitraum angehe: „Wir brauchen diese Flexibilität, um ein nachhaltiges Konzept auf den Weg zu bringen.“

Was hat die Bühne vor? Mindestens sechs Aufführungen will die Bühne im Sommertheater 2022 anbieten und „bis zu zwölf, wenn‘s gut geht“, verspricht deren Geschäftsführer Simeon Blaesi. Das hänge davon ab, wie viele zusätzliche Gelder man generieren könne. Die gemeinnützige Bühne selbst dürfe keinen Gewinn machen: „Alle Gelder, die reinkommen, werden für Kultur ausgegeben.“ Die Vorstellungen 2022 sollen in einem Zeitraum von drei bis vier Wochen laufen, am besten, so wie ursprünglich, im Juli. Blaesi will nun Kontakte mit Theatern aufnehmen und sich Stücke ansehen, die für Überlingen in Frage kämen. So rufe er auf jeden Fall beim Theater Lindenhof in Melchingen an, das sich ebenfalls als Veranstalter für das Sommertheater beworben hatte. Auch beim Theater Konstanz werde er sich melden. Er wünsche sich, dass da wieder ein Kontakt entstehe. Das Sommertheater, das 1985 in Meersburg gegründet wurde und seit 2003 in Überlingen spielte, stand bis 2016 unter der Regie des Theaters Konstanz. Die Kooperation zwischen den Städten Konstanz und Überlingen endete Anfang 2017, nachdem Überlingen seinen Zuschuss auf 30.000 Euro halbiert und in Folge den Theatervertrag mit Konstanz gekündigt hatte.

„Keine Bürgschaft der Stadt mehr über die 30.000 Euro hinaus“

Mittelmeier betonte aber auch: „Eine Sache ist uns wichtig: dass es über die 30.000 Euro hinaus keine zusätzliche Bürgschaft der Stadt mehr gibt.“ Kristin Müller-Hausser von der BÜB+ hingegen ging in ihrer Argumentation pro Bühne bewusst nur auf das Programm ein. Man habe in Überlingen, auch dank RAW, bereits eine ganz gute Mischung, vor allem an leichter Unterhaltung. Doch: „Wir benötigen ein niveauvolles Theaterprogramm.“

CDU versprach sich von Weigelts geplanter Kopplung Synergie

Für die CDU hingegen spielten auch finanzielle Aspekte eine große Rolle, wie Günter Hornstein deutlich machte. „RAW hat vor Jahren von der Stadt eine defizitäre Veranstaltung übernommen und gezeigt, dass er das stemmen kann.“ Außerdem erhoffe man sich von einer Kopplung mit „Kultur im Kapuziner“ Synergieeffekte für das kulturelle Leben, da man damit unterschiedliche Zielgruppen anspräche. Und man spare Kosten. Hornstein schlug außerdem vor, das Sommertheater vorerst nur für 2022 fest zu vergeben, statt wie ursprünglich bis 2024. Denn sollte 2023 die Kapuzinerkirche wegen der dann laufenden Sanierung nicht bespielbar sein, könnte ein Veranstalter Ersatz von der Stadt fordern.

Die Zeit drängt bei der weiteren Sanierung der Kapuzinerkirche nach der Landesgartenschau. Sonst laufen die zugesagten Fördergelder aus. Daher vergab der Gemeinderat das Sommertheater vorläufig nur für 2022 fest. | Bild: Hanspeter Walter

Auch Peter Vögele betonte für die FDP: „Wir kommen nicht am Geld vorbei.“ Er frage sich, wie man mit 30.000 Euro ein Sommertheater auf die Bühne stellen wolle und machte deutlich, dass seine Fraktion das eher RAW zutraue. Udo Pursche (SPD) schloss sich Hornsteins Argumentation pro RAW sowie für eine feste Vergabe nur für 2022 an.

Entscheidung über Nutzungskonzept der Kapuzinerkirche war vertagt worden

Pursche nannte es „etwas unglücklich“, dass man in dieser Sitzung über den Veranstalter für das Sommertheater entscheide, nachdem man das Nutzungskonzept für die Kapuzinerkirche vertagt habe. Denn Letzteres sollte an diesem Abend ursprünglich ebenfalls verabschiedet werden. Das Thema war aber kurzfristig von der Tagesordnung abgesetzt worden. Weshalb? „Inhaltliche Details können wir aufgrund der nichtöffentlichen Beratung nicht nennen“, schrieb die städtische Pressestelle auf Nachfrage des SÜDKURIER. Am Rande der Ratssitzung war allerdings zu hören gewesen, dass es sowohl noch bauliche Einzelheiten zu klären gebe als auch Fragen, wer wann die Kirche nutzen soll.

Privatveranstaltungen sollen Betrieb der Kapuzinerkirche langfristig sichern

In der Sitzungsvorlage für den 9. Juni stand, die Planungen sähen vor, dass die Theater- und Kulturnutzung insbesondere im Frühjahr und Herbst stattfinden solle. „Neben der Kulturnutzung soll den Bürgern vor allem die Möglichkeit einer Veranstaltungsstätte für Privatveranstaltungen gegeben werden, ein Nachfragemarkt besteht hier insbesondere im Hochzeitssegment.“ Dieses Privatveranstaltungssegment sei zwingend notwendig, um die Kapuzinerkirche langfristig betreiben zu können.

Nutzungskonzept für Kapuzinerkirche soll am 28. Juli beschlossen werden

Das Nutzungskonzept soll nun laut Auskunft der Stadt am 14. Juli im Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales nochmals vorberaten und dann in der Ratssitzung am 28. Juli beschlossen werden.