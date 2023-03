„Die Frauen in Afghanistan werden seit 100 Jahren von der heimischen und der internationalen Politik ausgenutzt und für die jeweiligen Ziele instrumentalisiert“, stellte Shikiba Babori gleich zu Anfang fest. „Einmischungen wurden immer auch mit dem Grund versehen, Frauen zu befreien und die Demokratie einzuführen.“ Die Journalistin und Ethnologin rückte im nicht ganz voll besetzten Theatersaal des Augustinums so manches Bild der westlichen Welt über das kriegsgeschüttelte Land zurecht. Der Abend war – wie ihr im vergangenen Jahr erschienenes Buch – mit „Die Afghaninnen – Spielball der Politik“ überschrieben. Ihr gegenüber auf dem Podium hatte Karin Walz, Journalistin und Coach aus Überlingen, die Rolle der Fragestellerin übernommen.

Eltern geben Kinder aus Not weg

Shikiba Babori wurde in Kabul geboren und ging dort zur Schule, bis sie Ende der 1970er Jahre mit ihrer Familie nach Deutschland emigrierte. Seit 2003 reist die Journalistin immer wieder in ihr Heimatland, wo sie für unterschiedliche Medien Reportagen und Berichte, vor allem über die Situation der Frauen, anfertigt. Die Zuhörer des sehr informativen und bisweilen aufwühlenden Gesprächs erfuhren, dass nicht die Burka das aktuelle Hauptproblem der Frauen in Afghanistan sei. „Vielmehr geht es um die Möglichkeit, zum Arzt zu gehen und die Kinder zu ernähren“, sagte Babori. Aus Not würden einige Eltern ihre Kinder weggeben, weil nicht genug Essen da sei. Da Frauen nicht arbeiten könnten, bliebe einigen Witwen nichts anderes übrig, als auf der Straße zu betteln.

„Die aktuelle Situation ist grauenhaft“, stellte Shikiba Babori fest. Fast 30 Millionen Menschen in Afghanistan litten Hunger, auch wegen des harten Winters sowie der Erdbeben- und Flutkatastrophen. Sechs Millionen Menschen seien als Flüchtlinge im eigenen Land unterwegs und ebenso viele ins Ausland geflohen. „Es ist humanitäre Hilfe nötig, sonst sterben die Menschen“, sagte Babori.

Hilfsorganisationen oft unkoodiniert

Die Frage von Karin Walz nach dem Einsatz von Nichtregierungs-Organisationen (NGO) in der Vergangenheit nahm Shikiba Babori zum Anlass für einen kritischen Blick – auch auf die eigene Arbeit. Die Hilfsorganisationen seien unkoordiniert und relativ ahnungslos zu Werke gegangen. Da sei viel Geld im Spiel gewesen, das fast alles in Kabul für ähnliche Projekte ausgegeben wurde – oft für die Einrichtung von Mädchen-Schulen. Darüber berichteten dann Babori und andere Journalisten. Das habe auch dem Zweck gedient, der Kriegsmüdigkeit in den USA und anderen Nato-Staaten entgegenzuwirken, räumte sie selbstkritisch ein.

Babori schilderte Afghanistan als traditionelles Land, in dem die Familie im Mittelpunkt stehe, weniger das Individuum. Fast 80 Prozent der Bevölkerung lebe auf dem Land. Der Versuch, Afghanistan mit einer zentralen Regierung zu lenken, sei allein wegen der Provinzstruktur und wegen der mächtigen Gouverneure zum Scheitern verurteilt gewesen. Frauenrechte an diesen alten Strukturen vorbei zentral zu implementieren, habe keine Chance. Vielerorts gelten die Regeln des Korans, was wiederum Auslegungssache sei, berichtete Babori und gab zu bedenken: „In vielen Bereichen wären die Menschen froh, wenn das islamische Recht, die Scharia, gelten würde. Regionale Gesetze sind oft noch viel strenger, auch in Bezug auf die Frauen.“ Damit revidierte sie pauschale und wenig differenzierte Sichtweisen der westlichen Welt auf ihr Geburtsland. „Der Westen nimmt den Islam nicht ernst.“

Karin Walz fragte die Referentin nach dem Frauenbild der Taliban und wie Veränderungen möglich seien. Auch hierzu holte Shikiba Babori für die Antwort erst einmal aus. „Wenn ich bei Vorträgen Bilder aus den 70er Jahren zeige, auf denen die Frauen in Afghanistan Mini-Röcke tragen und in vielen Berufen arbeiten, spüre ich immer eine Erleichterung bei den Zuhörern.“ Und weiter: „Aber wir sollten Selbstständigkeit und Identität nicht an der Kleidung festmachen. Wenn jemand freiwillig Burka trägt, ist das kein Zeichen von Unfreiheit.“ Die gebürtige Afghanin wehrte sich gegen das Klischee, erst die Nato habe die Zivilisation nach Afghanistan gebracht.

In ihrer letzten Frage erkundigte sich Karin Walz nach einer Perspektive für die Zukunft. „Der Abzug der Nato war ein Fiasko“, begann Shikiba Babori. Allen sei klar gewesen, dass die Versprechen der Taliban Lippenbekenntnisse gewesen seien. Als einzige Möglichkeit sieht sie, dass die NGO wieder mit Frauen arbeiten dürften, um so Zugang zu den Familien zu bekommen. Ein Modell wäre, dass beispielsweise Kinder und vor allem Mädchen in der Schule Nahrungsmittel für die Familie erhalten. „Wir müssen die Afghanen dazu bringen, dass sie aufstehen und für ihr Land wieder Strukturen und eine menschliche Basis schaffen. Aber nicht nach westlichem Vorbild“, lautete Baboris Appell. In Afghanistan herrsche seit 50 Jahren Krieg. Bereits drei Generationen hätten nichts Anderes erfahren. „Eine Struktur, Liebe und Hoffnung fehlt den Menschen.“

Aus dem Publikum kam unter anderem die Frage nach den Chancen für Afghanistan, jemals zur Ruhe zu kommen. Babori sieht Möglichkeiten, aber auch Hindernisse unter anderem durch Spannungen mit dem Nachbarland Pakistan. „Die willkürlich gezogenen Grenzen spielen heute noch eine Rolle.“ Hierzu könne es nur internationale Lösungen geben, wenn sich alle auf gleicher Ebene einigten.

Schleusermarkt floriert

Eine Dame erkundigte sich nach den Helfern der Deutschen, denen versprochen wurde, sie nach der Machtübernahme der Taliban aus dem Land zu holen. Ihre Antwort begann Shikiba Babori mit einem tiefen Seufzer. Das sei ein sensibles Thema. Sie sieht es als unmöglich, dass das Versprechen der Bundesregierung eingelöst werde, da es keine Listen gebe oder ein kontrolliertes Vorgehen erkennbar sei. „Das ist nicht durchdacht und gefährlich.“ Dazu säßen viele Geflüchtete in Nachbarländern fest, wo sie von Abschiebung bedroht seien. Konjunktur habe hingegen ein wachsender Schleusermarkt.

Trotz der vielen problematischen Themen und düsteren Aussichten für die Zukunft der Frauen in Afghanistan, dankte das Publikum Shikiba Babori mit herzlichem Applaus für ihre sehr informativen und empathischen Schilderungen.