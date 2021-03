Überlingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

„Deutlich mehr Bedarf, als wir decken können“: Corona-Schnelltests in den Apotheken sind vor Ostern gefragter denn je

Vor den Osterfeiertagen möchten sich in Überlingen deutlich mehr Menschen auf das Coronavirus testen lassen. Das bestätigen Apotheken im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Während die Termine für die kostenlosen Schnelltests dort fast komplett ausgebucht sind, gibt die Stadt Entwarnung: Im Schnelltestzentrum in der Wiestorhalle in Überlingen gibt es genügend Testkapazität.