Überlingen vor 5 Stunden

Des Autofahrers Pflicht zur klaren Sicht: Nußdorfer wehrt sich gegen Kritik an vermeintlicher Autowaschaktion an Karfreiteg

Nachdem der Owinger Gerhard Weyers ihn für sein Verhalten an Karfreitag unweit der Kapelle St. Cosmas und Damian kritisiert hatte, meldet sich Reiner Erdmann nun selbst zu Wort. Den Vorwurf, er habe mit der Putzaktion am Feiertag an einem öffentlichen Brunnen provozieren wollen, weist er zurück – und verweist stattdessen auf die Straßenverkehrsordnung.