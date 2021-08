Überlingen vor 18 Minuten

Der Universalgelehrte: In Guntram Brummer paart sich Eigensinn mit Genialität

Die folgende Würdigung von Guntram Brummer (1938 bis 2021) veröffentlichte der SÜDKURIER, als der langjährige Überlinger Kulturamtsleiter am 30. März 2003 in den Ruhestand ging. Am 8. August 2021 verstarb Brummer im Alter von 83 Jahren.