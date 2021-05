Überlingen Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Der Grund für die Freigabe von Astrazeneca lässt sich in Hausarztpraxen in Überlingen und Owingen exemplarisch ablesen

Im Run auf die Impfstoffe tun sich Chancen für jünger Menschen auf, weil sich viele ältere weigern, Astrazeneca verabreicht zu bekommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gab am Donnerstag bekannt, dass er die Priorisierung aufheben wolle. Der Grund dafür lässt sich in Hausarztpraxen in Überlingen und Owingen ablesen. Wir haben uns in Arztpraxen, Apotheken und bei der Kassenärztlichen Vereinigung umgehört. Nun ist klar: Auch U-60-Jährige können schon mal die Ärmel hochkrempeln.