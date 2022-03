von Maike Stork

Die ersten Blumen blühen und die Menschen treibt es wieder an die Promenade. Dort ist auch der SÜDKURIER unterwegs und spricht mit Passanten über ihre Gedanken zum Frühlingsbeginn. Was stets mitschwingt, ist die Hoffnung auf ein baldiges Pandemie-Ende. Der Krieg in der Ukraine sorgt bei einigen Menschen – trotz Frühlingsgefühlen – für Schwermut.

Susanne Homburger: „Zu sehen, wie sich die Natur entwickelt, finde ich herrlich“

An der Promenade unterwegs ist Susanne Homburger. Die 55-Jährige läuft fast jeden Tag zum See und beobachtet dabei aufmerksam, wie Flora und Fauna langsam aus dem Winterschlaf erwachen. Als der SÜDKURIER sie nach ihrem Feierabend an der Promenade antrifft, erzählt sie, wie sehr sie es genießt, am Bodensee zu sitzen und das Treiben zu beobachten.

Trotz frostiger Temperaturen am Morgen erwachen in Überlingen die ersten Frühblüher. | Bild: Maike Stork

Nelli Hummer: Für sie bringt der Frühling einen Neuanfang

Eine junge Frau, die die ersten Sonnenstrahlen am Bodenseeufer genießt, ist Nelli Hummer. Sie geht im Frühling wieder mehr nach draußen und macht Straßenmusik an der Promenade. Mit ihrem Gesang, den sie mit der Gitarre begleitet, zieht sie viele Passanten an. „Man verbindet Frühling ja oft mit einem Neuanfang“, sagt sie, „für mich bedeutet das dieses Jahr, dass ich mein Studium beginnen werde.“

Nelli Hummer erfreut Passanten mit Gesang an der Seepromenade. | Bild: Maike Stork

Ursula und Eckard Salzwedel: „Der Frühling lässt sich nicht aufhalten“

Auch Ursula und Eckard Salzwedel verbringen ihren Nachmittag an der Promenade. „Der Frühling lässt sich nicht aufhalten, trotz aller Umstände.“ Das Ehepaar aus der Nähe von Stuttgart hat spontan beschlossen, die ersten Frühlingstage am See zu genießen. Die beiden berichten, sie seien mit „halb schlechtem Gewissen“ ins Auto gestiegen.

„Wir haben lange überlegt, ob wir wegfahren und den schönen Bodensee genießen können“, sagt Eckard Salzwedel und verweist damit auf den Krieg in der Ukraine. Nachdem sie in ihrer Heimat für eine Hilfsorganisation gespendet haben, nutzen sie das schöne Wetter nun, um etwas Kraft zu tanken und negative Gedanken zumindest für den Moment beiseitezuschieben.

Ursula und Eckard Salzwedel haben sich spontan für eine kurze Auszeit in Überlingen entschieden. | Bild: Maike Stork

Bayu Permada hofft auf mehr Freiheiten nach den Corona-Einschränkungen

Bayu Permada genießt die ersten warmen Sonnenstrahlen am Landungsplatz. Der 30-jährige Überlinger verbindet mit dem Frühling besonders einen Wunsch: „Ich hoffe, dass sich die Corona-Situation verbessert, wenn es wieder wärmer wird.“ Er freue sich darauf, wieder draußen unterwegs zu sein und einfach in ein Restaurant zu sitzen, wenn er Lust dazu hat.

Bayu Permada hofft auf ein weitere Corona-Lockerungen. | Bild: Maike Stork

Familie Radowski genießt ihren Fasnachts–Urlaub am See

Mit einem Eis in der Hand spaziert Familie Radowski aus Stuttgart am Mantelhafen entlang. „Den Duft der Frühblüher finde ich besonders schön“, erzählt Jens Radowski, der mit seiner Frau Stefanie Radowski und seinen Töchtern Hanna, Mathea und Theresa eine Woche am Bodensee verbringt.

Das Zwitschern der Vögel sei ihnen hier zum ersten Mal dieses Jahr so richtig aufgefallen, bemerkt Tochter Hanna. Sie finden es toll, dass die Region so viel für Kinder zu bieten hat. „Und es ist auch einfach mal wieder schön, ohne Maske die frische Luft einzuatmen“, findet Stefanie Radowski.

Familie Radowski verbringt ihren Urlaub am Bodensee. | Bild: Maike Stork

Frühling ist für Hans Ariens aus Holland die schönste Zeit

Hans Ariens sitzt am Landungsplatz und blickt auf den See. „Frühling ist für mich die schönste Zeit. Die Natur bekommt wieder Farbe und die Menschen haben bessere Laune.“ Der 75-jährige Holländer kommt seit 40 Jahren jedes Jahr nach Überlingen. Er genießt es, auf der Suche nach neuen Motiven mit seiner Kamera durch die Stadt zu spazieren. Der durch die Landesgartenschau neu erschlossene Uferpark gefalle ihm besonders gut, sagt er.

Hans Ariens aus Holland kommt seit 40 Jahren jedes Jahr an den Bodensee. | Bild: Maike Stork

Carla und Florian Hirsch freuen sich auf die erste Wasserschlacht

Carla und Florian Hirsch sind zu jeder Jahreszeit draußen in der Natur unterwegs. Das Klettern auf Bäume macht den Geschwistern nicht nur sehr viel Spaß, es ist auch eine gute Übung: Die beiden trainieren nämlich für Ninja Warrior Kids, eine Hindernis-Parcours-Show im Fernsehen, in der Kraft, Geschick und Ausdauer gefragt sind.

Mit acht Jahren ist Carla zwar noch zu jung, um an der Show teilzunehmen. Aber in zwei Jahren werden die Geschwister dann bestens vorbereitet sein, erklärt Florian. Jetzt, da es jetzt langsam wärmer wird, möchten sie auch bald die erste Wasserschlacht machen, erzählt Carla.

Carla und Florian Hirsch trainieren auf Bäumen für eine Hindernis-Parcours Show. | Bild: Maike Stork

Emily Reuther und Julia Reck hoffen auf einen unbeschwerten Sommer

Emily Reuther und Julia Reck aus Nußdorf starten mit Optimismus in den Frühling: neue Leute kennenlernen, unbeschwert an der Seepromenade sitzen, mit Freunden ins Café Walker oder in die Greth gehen – darauf freuen sie sich. „Und wir haben Hoffnung, dass dieses Jahr vielleicht endlich wieder Klassenfahrten stattfinden können“, sagen die 16- und 17-jährigen Schülerinnen, die aufgrund der Pandemie in den vergangenen zwei Jahren auf vieles verzichten mussten.

Emily Reuther (links) und Julia Reck (rechts) wünschen sich ein baldiges Pandemie-Ende. | Bild: Maike Stork

Eisverkäufer Francesco Collodel hofft auf viele Sonnentage

Seit dem 20. Februar hat die Eisdiele Ital Eis Paradies in der Marktstraße wieder geöffnet. Zum Frühlingsbeginn findet Verkäufer Francesco Collodel folgende Worte: „Mein Produkt ist sowas von sonnenabhängig.“ Der 44-Jährige ist zufrieden, der Eisverkauf sei in der vergangenen Woche gut angelaufen. Bis Mitte Oktober bleibt die Eisdiele nun wieder geöffnet. Collodel hofft bis dahin auf viele Sonnentage.