Genau 3430 Gramm schwer und 52 Zentimeter lang ist der kleine Erdenbürger. „Maße des Glücks für Familie Cojocariu aus Überlingen„, schreibt Claudia Prahtel, Sprecherin des Helios-Spitals. „Der kleine Sohn der Familie Cojocariu namens Theodor Alexandru ist das erste Baby im neuen Jahr.“ Er erblickte am ersten Tag des Jahres 2021 exakt um 11.12 Uhr das Licht der Welt. Ebenfalls noch am Neujahrstag im Helios-Spital geboren wurde der kleine Stefan. Er kam am Abend um 23.53 Uhr zur Welt, wog bei der Geburt 3080 Gramm und misst 53 Zentimeter. Bis zum Montag, 4. Januar, seien bereit sechs Kinder im Überlinger Krankenhaus geboren worden, berichtet Prahtel.

Baby Theodor Alexandru mit seinen Eltern, dem Überlinger Ehepaar Cojocariu. | Bild: Helios Spital

Über Weihnachten wurden vier Babys geboren

Auch über die Weihnachtsfesttage lief der Geburtsbetrieb im Kreißsaal im Helios Spitals weiter. Gleich vier Babys erblickten das Licht der Welt, blickt die Helios-Sprecherin zurück. Den Anfang hatte die kleine Marie gemacht, das kleine Christkind wurde am Heiligabend um 0.54 Uhr geboren, brachte 3050 Gramm auf die Waage und war 50 Zentimeter groß. Rund drei Stunden später, um 3.41 Uhr, erblickte Gaspar Milan das Licht der Welt. Bei 54 Zentimetern Größe wog er 4060 Gramm.

Insgesamt 454 Geburten im Jahr 2020

Am ersten Weihnachtsfeiertag um 0.34 Uhr kam Baby Luca zur Welt. Der kleine Junge wog 3000 Gramm und misst 47 Zentimeter. Auch die kleine Klara-Theresa bescherte ihren Eltern ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Sie kam am 26. Dezember um 12.51 Uhr zur Welt, wog 3640 Gramm und misst 52 Zentimeter. Das letzte Baby im Jahr 2020 machte sich ich am Silvestermorgen um 4.30 Uhr auf den Weg in die Welt. Insgesamt kamen laut Claudia Prahtel im Jahr 2020 im Überlinger Helios-Spital 454 neue Erdenbürger zur Welt.