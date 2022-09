Herr Zirner, Sie kommen am Freitag in den Museumssaal nach Überlingen. Was erwartet die Besucher?

Ein Abend mit dem kleinen Prinzen und Musik. Dabei muss man wissen, dass „Der kleine Prinz“ keinesfalls ein Kinderbuch, sondern ein Erwachsenentext ist. Ich spiele die Figuren wie Fuchs, Blume, Pilot und natürlich den kleinen Prinzen. Da, wo die Geschichte immer mal wieder ins Moralische driftet, greife ich zur Flöte und Kai Struwe ist mit dem Kontrabass zur Stelle. Wir überlassen also die Moral der Musik. Das heißt, die Besucher können ihre eigenen Schlüsse ziehen, was die Geschichte zu bedeuten hat.

August Zirner ist Theater- und Film-Schauspieler, Sprecher und Musiker. Das Bild entstand 2019 bei der Berlinale. | Bild: Jens Kalaene, dpa

Wie gut kennen Sie Überlingen und die Bodenseeregion?

Ich kenne Überlingen bislang leider nur als Transitort vom Durchfahren in die Schweiz. Ich bin öfter am Bodensee vorbeigefahren, als ich in Zürich gespielt habe. Allerdings war ich noch nie richtig dort.

Sie sagen bislang…

Ja, genau. Denn ich werde den Auftritt nutzen und bis Montag in Überlingen bleiben. Ich werde mit meiner Frau versuchen, die Region zu genießen. Ich freue mich schon jetzt auf Spaziergänge, einen Kaffee am Bodenseeufer und einfach abschalten zu können.

„Der kleine Prinz“ erschien 1943 und spricht unter anderem über den Wertezerfall der Gesellschaft. Ist die Geschichte damit aktueller denn je?

Das meine ich eben auch. Natürlich sind die bekannten Sätze wie „man sieht nur mit dem Herzen gut“ wichtig. Es gibt aber einen ganz entscheidenden Satz, der leider viel zu wenig beachtet wird. Der schlaue Fuchs will gezähmt sein. Er sagt, dass er nur dann mit dem kleinen Prinzen spielen kann, wenn er ihn zähmt.

Bedeutet zähmen nicht, etwas unter Kontrolle zu bringen?

Genau das interpretieren viele so. Oft wird zähmen mit demütigen verwechselt. Es ist aber durchaus so, dass man nur das kennt, was man gezähmt hat. Nur zu dem, was man gezähmt hat, kann man vertrauen haben. Das heißt, zähmen hat nichts mit demütigen oder herabsetzen zu tun, sondern viel mehr damit, sich mit etwas oder jemandem vertraut machen.

Zur musikalischen Lesung Die musikalische Lesung aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry ist verbunden mit Eigenkompositionen und findet am Freitag, 9. September, um 20 Uhr im Museumssaal des Städtischen Museums in Überlingen statt. Die Eintrittskarte kostet 25 Euro. Sie gibt es an allen Reservix-Vorverkaufsstellen und bei der Tourist-Information Überlingen.

Der Autor Antoine de Saint-Exupéry und Sie haben auch persönlich eine Parallele. Er schrieb das Buch in den USA im Exil und Sie sind 1956 als Sohn österreichischer Emigranten ebenfalls in den USA auf die Welt gekommen. Verbindet so eine Vergangenheit?

Natürlich! Allerdings war es so, dass ich, als ich das Hörbuch eingesprochen habe, von der Geschichte noch nichts wusste. Es war ein Geschenk des Zufalls, denn genau so etwas habe ich gesucht. Ich kannte den Text zwar schon als Kind, aber erst, als ich mich intensiver mit ihm beschäftigt habe, habe ich entdeckt, wie toll und wunderbar er ist.

In Überlingen wird es eine musikalische Lesung geben. Sie spielen Querflöte dazu und Kai Struwe spielt Kontrabass. Welche Werke spielen Sie?

Es sind selbstgeschriebene Werke extra für das Programm des kleinen Prinzen. Ich habe als Auftrag vor einigen Monaten das Hörbuch aufgenommen und der Verlag fragte nach Zwischenmusik. Da habe ich meine Querflöte ausgepackt und auf Zuruf von Figuren und Emotionen improvisiert. Da hatte ich die Idee, Musik mit Flöte und Kontrabass zu machen – und so sind auch die Stücke entstanden, die als Übergänge der Textpassagen dienen.

Wie sind Sie zur Musik gekommen?

Mein Vater hatte in den USA eine Opernschule. Ich habe mit fünf Jahren begonnen, Geige zu spielen und stand mit sechs Jahren zum ersten Mal auf der Bühne mit einer Kinder-Sopranrolle. Geige war für mich eine Qual, deshalb lernte ich später Klavier. In der Schulzeit bekam ich dann eine Blockflöte. Da ich aber in einem Orchester spielen sollte, wechselte ich zur Querflöte. Allerdings habe ich schnell gemerkt, dass ich nicht für ein Orchester geeignet bin. Als mein Vater starb, war ich 14 Jahre alt und hörte zum ersten Mal Jethro Tull. Daraufhin wollte ich unbedingt Gitarre lernen.

Und wie kamen Sie dann zurück zur Querflöte?

In dieser Zeit begann ich, Blues und Jazz zu spielen – und ich wollte so spielen wie Jethro Tull. Doch jemand sagte mir, dass ich doch mit der Querflöte Jazz spielen soll. Das tat ich dann auch. Ich hatte dann einen sehr guten Jazz-Lehrer und ich blieb dabei.

Die meisten werden Sie aus dem Kino und dem Fernsehen als Schauspieler kennen. Sie sind aber ein wahres Multitalent. Was machen Sie am liebsten?

Das ist eine ganz schwierige Frage. Ich bin mit Haut und Haar Bühnenschauspieler, liebe die Intimität des Filmens und ich liebe den Zustand, in den ich gerate, wenn ich Musik übe. Das ist für mich wie Meditation. Zudem erzähle ich wahnsinnig gerne. Und prinzipiell ist es so, dass ich es gern hab, wenn es ruhig wird im Zuschauerraum. Das zeigt nämlich, dass man beim Zuhörer ankommt und etwas in ihm auslöst.